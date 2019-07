Bayernpartei: Abschottung des Reichstagsgebäudes - Symptom eines scheiternden Staates?

München (ots) - Seit dem Fall der Berliner Mauer und ihrer beinahevollständigen Abtragung sind einige Jahre verstrichen. Nun darf manin der Bundeshauptstadt aber bald ein neues Bauwerk bewundern: DenGroßen Graben.Denn in naher Zukunft soll ein 10 Meter breiter und 2,5 Metertiefer Graben das Reichstagsgebäude schützen. Vor was, darüber ließman sich offiziell bisher nicht vernehmen. Nach Ansicht derBayernpartei ist die Frage aber mehr als legitim, ob dies nicht einweiteres Symptom eines scheiternden Staates ist. Der Sitz desParlaments als "gated community"? Nachdem Betonpoller vorChristkindl-Märkten leider zur Normalität, Angriffe auf Polizei undRettungskräfte zum Alltag geworden sind, hat ganz offensichtlich diehohe Politik die Nase voll von der Realität "draußen im Lande".Man schottet sich also ab und beschwört unter dem Mantra "wirschaffen das", das sei doch das Land, in dem wir gut und gerne lebenwollen. Spannend bleibt dabei die Frage, wie lange man die Realitätaussperren kann.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden, Florian Weber: "EinenAspekt des Ganzen möchte ich doch noch erwähnen. Für mich ist dasGanze folgerichtig, zu jeder Raubritterburg gehört ein anständigerBurggraben. Und sieht man sich den aufgeblähten Bundestag an und wieman dort mit dem von den Bürgern erwirtschafteten Geld umgeht, dannist "Raubritter" für die dortigen Herrschaften noch eineschmeichelhafte Bezeichnung.Abgesehen davon sollte die hohe Politik endlich wieder dazuübergehen, ihre Arbeit zu erledigen. Sicherstellen, dass Recht undGesetz von allen einzuhalten sind und nicht nur vonGeschwindigkeitsübertretern, Parksündern und Steuerhinterziehern. Undendlich wieder ein Klima der allgemeinen Sicherheit herstellen. Dannmuss man sich auch nicht hinter Gräben verkriechen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell