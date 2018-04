Bayernpartei: 20 Jahre Zustimmung zum Euro - kein Jubiläum zum Feiern!

München (ots) - Im April 2018 hat sich die Zustimmung desBundestags zur Euroeinführung zum zwanzigsten Mal gejährt. Trotz derdamaligen Stimmung in der Bevölkerung, die ganz klar gegen eineAufgabe der DM war. Auf ein Referendum, wie in anderen Ländernabgehalten, verzichtete man wohlweislich. Zur Beruhigung malten dieBefürworter, an erster Stelle der damalige Finanzminister Waigel(CSU), die Zukunft in den leuchtendsten Farben. Der Euro würde wiedie DM, nur größer und Finanztransfers - also eine Übernahme derSchulden anderer Länder - seien ausgeschlossen.Die Bayernpartei hat sich damals ausdrücklich gegen die Einführungdes Euro ausgesprochen. Und Recht behalten. Denn der Euro istentgegen aller Behauptungen kein Erfolgsmodell. Für die Nullzins- und"Rettungs"-Politik wird hierzulande die Zeche mit Altersarmutgezahlt.Und nie zeigte sich die Selbstkastrierung eines Parlamentes sodeutlich, wie etwa während der Griechenland-Krise. Auf einmal waralles alternativlos, die Parlamentarier durften obskursteRettungspläne nurmehr abnicken - weil ansonsten "Europa gefährdet"sei.Begangen wurde das Jubiläum wohlweislich nicht, es hat sich wohlauch in der etablierten Politik klammheimlich die Erkenntnisdurchgesetzt, dass das mit dem Euro ganz böse enden kann. DieBayernpartei möchte daher an dieser Stelle feststellen, dass dieEntscheidungen bundesdeutscher Parlamente für Bayern, das denLöwenanteil der Steuern aufbringt, in der Regel nichts Gutesverheißen.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell