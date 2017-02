Bayern will Ausverkauf deutscher Schlüsseltechnologien verhindern

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

BERLIN (dpa-AFX) - Bayern hat vor einen Ausverkauf deutscher Schlüsseltechnologien gewarnt.



Übernahmen deutscher Technologieunternehmen hätten eine neue Dimension erreicht, sagte Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) am Freitag im Bundesrat in Berlin. Sie brachte einen Entschließungsantrag ihres Landes zu dem Thema ein, der zunächst in die zuständigen Ausschüsse der Länderkammer überwiesen wurde.

Sie spreche keineswegs einer Abschottung das Wort wie derzeit die USA. Es gehe aber um konkrete Einzelfälle, "wo wir unsere Interessen besser schützen wollen", sagte Aigner weiter. Länder mit staatlich gelenkter Wirtschaft kauften vermehrt deutsche Schlüsseltechnologien und zeigten dabei, dass diese Einkäufe strategisch motiviert seien, um eine eigene Vormachtstellung aufzubauen. Häufig würden überhöhte Preise geboten, um Konkurrenten fernzuhalten. Dies beute letztlich eine "Verstaatlichung deutscher Unternehmen durch die Hintertür".