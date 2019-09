Bayern sind wieder zufriedener: Heimatindex erholt sich trotz zunehmender Sicherheitsbedenken (FOTO)

München (ots) -Bayerns Bürgerinnen und Bürger sind mit ihren Lebensumständenzufriedener als noch zum Jahresauftakt - trotz der aktuellenKonjunkturschwäche. Das zeigt die neueste Messung des im Auftrag derbayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken ermittelten Heimatindex.Das Wohlfühlbarometer erreichte bei der Sommer-Umfrage 70 von 100Punkten, wie der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) heute bekanntgab. Das ist ein Zähler mehr als bei der Erhebung im Frühjahr diesesJahres.Hohe Zufriedenheit mit Bildungsangeboten"Die Bayern lassen sich von der aufziehenden Wirtschaftsflautenicht ins Bockshorn jagen", fasste GVB-Präsident Jürgen Gros dasErgebnis zusammen. Deutlich wird das an der Bewertung vonArbeitsplatzzufriedenheit und persönlicher finanzieller Situationdurch die Befragten. Diese Teilkategorie des Heimatindex blieb mit 67von 100 Punkten im Vergleich zur Frühjahrs-Umfrage stabil. Dass sichdie konjunkturelle Abkühlung nicht stärker niedergeschlagen hat,liegt nach Einschätzung des GVB an der unverändert hohenBeschäftigungsquote. Gros: "Die Wachstumsschwäche der Wirtschaftbekommen die meisten Beschäftigten bislang nicht direkt zu spüren.Das zeigt sich auch an der immer noch hohen Nachfrage nachImmobilienkrediten bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken."Zum leichten Anstieg des Heimatindex trug insbesondere diedeutlich gestiegene Zufriedenheit der Bayern mit Bildungsangebotenbei. Dafür vergaben die Befragten 73 Punkte und damit vier Zählermehr. "Die Akzente und Investitionen in der Bildungspolitik kommenganz offensichtlich bei den Einwohnern des Freistaats an",kommentierte Gros. Auch die Zufriedenheit mit Infrastruktur undGrundversorgung nahm um einen Punkt zu. Sie notiert mit 57 Zählernallerdings auf einem weiterhin niedrigen Wert.Sicherheitsbedenken bei den Befragten nehmen zu"Die Bayern sind nicht frei von Sorgen - auch das lässt sich ausder jüngsten Heimatindex-Erhebung ablesen", sagte Gros weiter. Sofühlen sich die Umfrageteilnehmer zunehmend weniger vor Kriminalitätund Verbrechen geschützt. Ihr Sicherheitsgefühl bewerten sie daherlediglich mit 51 Punkten. Im Frühjahr 2019 waren es noch 53 Zähler,zwölf Monate vorher sogar 60. Gros: "Das Sicherheitsempfinden derBürgerinnen und Bürger hat spürbar nachgelassen." OffizielleStatistiken bescheinigten Bayern zwar ein hohes Sicherheitsniveau.Dies decke sich aber nicht mit der subjektiven Wahrnehmung.Auch die gestiegene Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürgerfür Klimawandel und Artenschutz spiegelt sich im Heimatindex wider.So lässt sich erklären, warum die Bayern den Zustand der Umwelt imFreistaat deutlich kritischer bewerten. Sie vergaben lediglich 55 von100 Punkten. Das sind im Vergleich zur Frühjahrsmessung fünf Punkteweniger. Gros: "Umweltthemen sind in den vergangenen Monaten insBewusstsein vieler Bürger gerückt. Auch der heiße und trockene Sommerhat Eindruck hinterlassen."Lebenszufriedenheit: Bayern liegt wieder über demBundesdurchschnittIm Bundesvergleich bescheinigt die aktuelle Umfrage dem Freistaatein hohes Zufriedenheitslevel. Auf die Frage "Wie zufrieden sind Siealles in allem mit Ihrem Leben?" vergaben die Bayern bei derSommer-Erhebung im Durchschnitt 75 Punkte (+1 Punkt gegenüber demJahresbeginn). Damit schneiden sie deutlich besser ab als derbundesweite Vergleichswert, der um 5 auf 71 Punkte absackte. Diesegegensätzliche Entwicklung in Bund und Freistaat ist der speziellenbayerischen Wirtschaftsstruktur geschuldet: In der exportorientiertenIndustrie, die in Bayern besonders stark vertreten ist, hatte sichdie Stimmung bereits im Herbst 2018 abgekühlt. Dies hatte dieGrundzufriedenheit schon bei der Frühjahrsbefragung belastet. MitZeitverzögerung hat sich nun auch das Empfinden in den anderenBundesländern angepasst.

Der Heimatindex der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbankenwird halbjährlich im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsumfragevom Meinungsforschungsinstitut GMS Dr. Jung GmbH ermittelt. Dazubewerten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kategorien"Allgemeine Lebenszufriedenheit", "Vernetzung mit Freunden undFamilie", "Freizeit, Kultur und Bildung", "Arbeitsplatz undpersönliche finanzielle Situation", "Wohnen, Umwelt und Sicherheit"sowie "Technische Infrastruktur und Grundversorgung" mit 0 bis 100Punkten. Aus diesen Teilergebnissen wird der Index berechnet. 