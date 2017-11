Bayern sind selten krank / Starkes Nord-Süd-Gefälle bei den Fehltagen

München (ots) - Bayerns Bürger sind spitze, wenn es um ihreGesundheit geht. Im Jahr 2016 fehlte ein in Bayern lebendes Mitgliedder Betriebskrankenkassen durchschnittlich an 15,7 Tagen. Bundesweitsind es fast zwei Tage mehr. Innerhalb des Freistaats variieren dieKrankheitstage jedoch stark. Die kompletteArbeitsunfähigkeits-Statistik (AU) veröffentlicht der BKKLandesverband Bayern heute anlässlich der Vorstellung desbundesweiten BKK Gesundheitsreports durch den BKK Dachverband.Oberbayern ist mit 13,8 Fehltagen der Bezirk mit dem geringstenKrankenstand. Führend bei der Zahl der Krankheitstage sind dagegendie Oberfranken mit 18,6 AU-Tagen. Den zweithöchsten Wert aufBezirkseben haben die Unterfranken mit 17,8 AU-Tagen, etwas niedrigerliegt die Oberpfalz mit 16,7 AU-Tagen. Niederbayern rangiert mit 16,3Tagen auf Rang vier, Schwaben und Mittelfranken liegen mit 16 und16,1 AU-Tagen nahezu gleichauf. Auf Kreisebene führt die Stadt Hofmit 24,5 Fehltagen die AU-Statistik absolut an. Mit nur 11 Fehltagenerreicht Starnberg den niedrigsten Gegenpol im Freistaat.Der Rücken schmerzt auch in BayernMuskel- und Skeletterkrankungen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen,stehen hinter rund einem Viertel aller Fehltage in Bayern. Die imEinzelfall langwierigsten Erkrankungen sind aber auch im Freistaatdie psychischen Erkrankungen, wie Depressionen. Durchschnittlich 38Fehltage zählt die BKK-Statistik hier je Fall. Frauen haben dabei umein Drittel mehr Fehltage, als Männer. Zu den ebenfallsvergleichsweise langwierigen Erkrankungen zählen Krebsleiden mit 31Tagen. Atemwegerkrankungen sind zwar die häufigste Ursache für eineArbeitsunfähigkeitsmeldung. Sie sind aber mit einer Falldauer vondurchschnittlich 6 Tagen in Bayern vergleichsweise kurz und daher inder Gesamtbetrachtung von geringerer Bedeutung.Deutliche Unterschiede nach BranchenMitarbeiter im Paket- und Briefträgergewerbe fehlen mit 28,7 Tagenbesonders häufig. Besonders von Krankheit belastet sind auchWerktätige im Abfall- und Recycling-Gewerbe (21,6 AU-Tage) sowieKraftfahrer mit jeweils rund 23 AU-Tagen. Besonders wenige Fehltageverzeichnen dagegen Mitarbeiter der Datenverarbeitung und im Verlags-und Medienwesen mit unter 10 Tagen.Hintergrund zu den Daten:Der BKK Gesundheitsreport analysiert seit nunmehr vierzig Jahrenrepräsentativ die Fehlzeiten. In die repräsentative Auswertung der2016er-Zahlen aus Bayern gingen Daten von 1,14 Mio. BKK-Mitgliedern(ohne Rentner) ein, die rund ein Drittel aller BKK-Versicherten inBayern darstellen.Eine vollständige Übersicht der bayerischen Krankenstände 2016nach Kreisen, Krankheitsarten und Wirtschaftsgruppen derBKK-Mitglieder (ohne Rentner) sowie eine Grafik zu AU-Tagen undKrankenstand nach Bezirken finden Sie auf den Presseseiten unterwww.bkk-bayern.de.Ab dem Berichtsjahr 2016 haben in den Arbeitsunfähigkeitsdateneinige Veränderungen und Modifikationen hinsichtlich derBerücksichtigung von AU-Fällen bei Arbeitsunfällen und während einerRehabilitation stattgefunden. Eine Längsschnittbetrachtung derAU-Kennzahlen ist somit nur eingeschränkt möglich.Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft desöffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen undihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK LandesverbandBayern 16 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit rund 3,1 MillionenVersicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben knapp 2,4 MillionenMenschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind.Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einenGKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.Pressekontakt:Manuela OsterlohPressesprecherinLtg. KommunikationTel.: +49 89 74579-421| Fax: +49 89 74579-55421E-Mail: osterloh@bkk-lv-bayern.de | www.bkk-bayern.deE-Mail: presse@bkk-lv-bayern.deBKK Landesverband Bayern | Züricher Str. 25 | 81476 MünchenKörperschaft des öffentlichen Rechts | Vorständin: Sigrid KönigOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell