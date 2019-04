In Bayern nimmt die Zufriedenheit mit der Lebensqualität ab / Heimatindex sinkt bei Frühjahrserhebung

München (ots) - Die Bayern sind in den ersten Monaten des Jahresweniger zufrieden mit ihren Lebensumständen als im Sommer 2018. Daszeigt die Frühjahrserhebung des Heimatindex der Volksbanken undRaiffeisenbanken im Auftrag des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB).Das Zufriedenheitsbarometer misst 69 von 100 Punkten, nachdem es voreinem halben Jahr noch bei 71 Punkten notierte."Die abnehmende Lebenszufriedenheit in Bayern ist ein Warnsignal",kommentiert GVB-Präsident Jürgen Gros die Entwicklung. "Zwar liegtder Heimatindex noch immer auf einem befriedigenden Niveau. DerFreistaat ist ein lebenswertes, wirtschaftlich starkes Bundesland.Doch im Vergleich zu anderen Ländern hat er an Boden verloren. Daspasst nicht zum bayerischen Selbstverständnis und sollte zu denkengeben."Grundzufriedenheit sinkt unter Bundesdurchschnitt - Sorgen um denArbeitsplatzIn den Heimatindex fließen sechs Teilaspekte der Lebensqualitätein, die von den Befragten bewertet werden. Der nun ermittelteRückgang des Index ist insbesondere auf die gesunkene Zufriedenheitmit den persönlichen Lebensumständen ("Grundzufriedenheit")zurückzuführen. In dieser Kategorie vergaben die Teilnehmer mit 74Punkten zwar einen guten Wert. Das sind mit 5 Punkten jedoch deutlichweniger als bei der letzten Umfrage. Zudem rangiert der Freistaat nununter dem Bundesdurchschnitt, der auf 76 Punkte anstieg.Gedrückt hat den Heimatindex nicht zuletzt die abnehmendeZufriedenheit mit Arbeitsplatz und persönlichen Finanzen (-2 auf 67Punkte). Das lässt sich mit der konjunkturellen Eintrübung erklären.Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist Bayern im Vergleich mit denanderen Bundesländern zwischen 2009 und 2017 stetsüberdurchschnittlich gewachsen. Vergangenes Jahr rutschte derFreistaat jedoch ins Mittelfeld ab, wie kürzlich veröffentlichteDaten des Landesamts für Statistik zeigen. So ist die bayerischeWirtschaftsleistung 2018 mit 1,4 Prozent nicht mehr schnellergewachsen als das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Bundesrepublik(ebenfalls +1,4 Prozent). "Es ist nachvollziehbar, dass diewirtschaftliche Abschwächung den Menschen Sorgen bereitet. Gleichwohlbleiben die Bayern von den Folgen der Konjunkturdelle bisherweitgehend verschont. Die Lage am Arbeitsmarkt ist weiterhin sehrpositiv", so Gros.Soziales Umfeld wird positiv bewertet - Unzufriedenheit mit derInfrastrukturPositiv sehen die Befragten die Vernetzung mit Familie undFreunden (85 Punkte, +/-0 Punkte). Die Einbindung in das sozialeUmfeld erweist sich damit als wichtiger Anker für dieLebenszufriedenheit. Kein Teilbereich bekommt bessere Werte.Schlusslicht ist hingegen die Zufriedenheit mit Infrastruktur undGrundversorgung, die um 3 auf 56 Punkte abnahm. Hier zeigt sich zudemein Stadt-Land-Gefälle: Während die Menschen in kleinerenLandgemeinden nur 53 Punkte vergeben, sind es bei Einwohnern derGroßstädte immerhin 59 Punkte. "Die Menschen in Bayern erwarten eineumfassende Versorgung mit Breitbandinternet, Gesundheitsleistungenoder Verkehrsinfrastruktur. Diese Ansprüche werden offenbar nichthinreichend erfüllt", so Gros.Der Heimatindex der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbankenwird halbjährlich im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsumfragevom Meinungsforschungsinstitut GMS Dr. Jung GmbH ermittelt. Für dasBarometer bewerten die Teilnehmer die Kategorien"Grundzufriedenheit", "Vernetzung mit Freunden und Familie","Freizeit, Kultur und Bildung", "Arbeitsplatz und finanzielleSituation", "Wohnumfeld und Sicherheit" sowie "Infrastruktur undGrundversorgung" mit 0 bis 100 Punkten.Druckfähige Grafik abrufen: https://www.gv-bayern.de/presseDer Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehrals 125 Jahren die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen1.242 Mitgliedern zählen 236 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowiemehr als 1.000 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie,Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine der größtenmittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand:31.12.2018)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3402Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: presse@gv-bayern.deOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell