München (ots) -Die Zugangsquote zu DAB+ Empfangsgeräten knackt in Bayern die30-Prozent-Marke: mehr als 31 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren inBayern geben an, mindestens ein DAB+-Radio zu Hause und / oder imAuto nutzen zu können. Das sind rund 3,5 Millionen Personen und damitetwa 600.000 mehr als noch vor einem Jahr. Das ist ein Vorabergebnisaus der Funkanalyse Bayern, die am kommenden Dienstag auf denLokalrundfunktagen in Nürnberg vorgestellt wird.Fast jeder Fünfte ab 14-Jährige (gut 18 Prozent) schaltet seinDAB+-Gerät an einem durchschnittlichen Wochentag von Montag bisFreitag auch ein. Das entspricht einer Tagesreichweite von zweiMillionen und bedeutet eine Steigerung um fast ein Viertel (23Prozent) seit der letzten Untersuchung. Die steigende Verfügbarkeitvon Digitalradiogeräten schlägt sich also in einer gestiegenenTagesreichweite von Radio über DAB+ nieder. Der Zuwachs von DAB+ gehtdabei in erster Linie zu Lasten von UKW (Tagesreichweite von Montagbis Freitag gut 71 Prozent, das sind minus 4 Prozentpunkte imVorjahresvergleich). Radiohören über das Internet stagniert mit einerTagesreichweite von 13 Prozent (minus 0,4 Prozentpunkte).Die Anzahl der DAB+ Autoradios ist im letzten Jahr um rund 180.000gestiegen. Deutlich höhere Zuwächse werden ab 2021 erwartet - dannmuss die EU-Richtlinie umgesetzt sein, nach der jeder Neuwagen einDAB+-Radio eingebaut haben muss. In Deutschland soll das zeitnahdurch eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) erreichtwerden.Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale fürneue Medien (BLM): "DAB+ legt stetig zu. Mit dem terrestrischenDigitalradio hat sich ein digitaler Hörfunkübertragungsweg etabliert,der den Point of no Return erreicht hat." Die Landeszentrale habe mitder konsequenten Umsetzung ihres DAB+-Konzepts richtig gelegen:Bayern wird ab 2020 das erste Bundesland sein, in dem alle lokalenUKW-Programme auch in DAB+ ausgestrahlt werden. Der Regelbetrieb imwestlichen Teil des Voralpenlands startet bereits kommenden Samstag,6. Juli. Der östliche Teil folgt im nächsten Jahr."Mit UKW alleine lässt sich künftig nicht mehr überleben",resümiert Schneider. Die digitale Audiolandschaft der Zukunft gedeiheam besten in einer gesunden Mischung aus terrestrischem Digitalradiound Online-Audio, so die Überzeugung des BLM-Präsidenten. "Wer nichtbeide digitalen Ausspielwege nutzt, wird Hörer, Marktanteile unddamit Erlöse verlieren. Schließlich ergänzen sich die Vorteile vonterrestrischem Digitalradio und Online-Audio auch optimal: DasDigitalradio DAB+ gestattet die Fortsetzung des klassischenGeschäftsmodells einer linearen Programmverbreitung undWerbevermarktung von privatem Radio in Deutschland. IP ermöglicht dieEntwicklung differenzierter Vermarktungs-Strategien." Die positiveEntwicklung von DAB+ trage "gemeinsam mit anderen neuen undherkömmlichen Ausspielwegen dazu bei, dass Radio in Bayern auch ineiner konvergenten Medienwelt einen festen Platz im Alltag derMenschen behält"."Die Medienpolitik sollte daher die Digitalisierung des Hörfunksinsgesamt fördern, sie nicht verhindern oder in die Vielfalt derVerbreitungswege eingreifen", betont Siegfried Schneider.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell