Bayern ist Modellland gelebter Integration in Deutschland / Studie der Hanns-Seidel-Stiftung zur Partizipation und Integration von Migranten (FOTO)

München (ots) -Migranten in Bayern fühlen sich persönlich gut integriert, sindals Gruppen nicht radikalisiert und sehen sich als Teil derGesellschaft. Dies sind grundlegende Ergebnisse einerRepräsentativstudie, die Data4U im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftungdurchgeführt hat. Die Studie ist der erste umfassende Bericht zumStand der Integration und politischen Partizipation von Migranten (1.und 2. Generation) in Bayern.Die Integration von Migranten in Bayern befindet sich auf einembemerkenswert hohen Niveau. Die überwiegende Mehrheit der Befragtenfühlt sich hier sehr wohl, ist mit Wohnumfeld, Beruf,Zukunftsperspektiven sowie der herrschenden Lebensqualität überauszufrieden und kommt mit Nachbarn und Kollegen ausgesprochen gutzurecht. Jeder Zweite (51%) gibt an, die deutsche Sprache nahezuperfekt zu beherrschen, ein weiteres Drittel (30%) verfügt nacheigener Einschätzung über ausreichende oder befriedigendeDeutschkenntnisse.Besonders gut integriert und zufrieden mit ihrem Leben in Bayernfühlen sich die Migranten aus den Nachfolgestaaten des ehemaligenJugoslawien. Sie erreichen auf dem Integration-Lebensqualität-Indexeinen Wert von 84 von 100 möglichen Punkten und bewegen sich damitnahe an der Grenze zur "perfekten" Integration. Die größte Distanzzum Leben in Bayern wurde - trotz zahlreicher positiver Aspekte - beitürkeistämmigen Migranten ermittelt (67 von 100 Punkten).Türkeistämmige weisen laut der Studie die höchste Rückkehrabsichtsowie die engste Anbindung ans Mutterland auf und beteiligen sichhäufig noch an Wahlen im Herkunftsland.Eine Radikalisierung konnten die Meinungsforscher nichtfeststellen: 38% der Migranten tendieren zur politischen Mitte, derlinke Flügel misst 16%, der rechte Flügel 12%. Über ein vollständigesWahlrecht in Deutschland verfügen 44% der Migranten, wobei jederVierte trotz Wahlrecht bislang auf eine Teilnahme verzichtet hat.Bei der Sonntagfrage (Landtagswahlen) würden unter Migranten dieCSU mit 46% und die SPD mit 26% die mit Abstand größten Stimmanteileerzielen. Es folgen DIE LINKE (9%), DIE GRÜNEN (8%) sowie die AfD(6%). Alle weiteren Parteien scheitern bei den Migranten an der5-Prozent-Hürde.Fast die Hälfte (45%) besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft,30% eine doppelte Staatsbürgerschaft. Nur 4% der Türkeistämmigenhaben den Doppelpass. Bei der Religion bekennen sich 53% alsChristen, 23% als Muslime und 20% gehören keinerReligionsgemeinschaft an.Unter dem Strich darf Bayern - bis zum Beweis des Gegenteils - alsModellland der gelebten Integration in Deutschland betrachtet werden."Nach 25jähriger Erfahrung als Migrationsforscher hätte ich einderart positives Ergebnis zum Stand der Integration in Bayern kaumfür möglich gehalten." erklärt Joachim Schulte, Geschäftsführer undStudienleiter bei der Data4U. "Der Schlüssel für diese überauspositive Entwicklung wird wohl in der ländlich geprägten Struktur desFreistaates zu finden sein. 70 Prozent der Zuwanderer leben inkleineren Städten und Gemeinden. Dies verhindert eineintegrationshemmende Ghettoisierung und Isolation, wie man sie invielen Großstädten sonst oft vorfindet. Das Zusammenleben inkleineren Gemeinden fördert Kommunikation, gute Nachbarschaft unddamit gegenseitiges Verständnis und die Integration." Für UrsulaMännle, Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, bringen die Ergebnisseneue Impulse für Politik und Gesellschaft: "Wir waren selbstüberrascht über die hohe Akzeptanz des politischen Systems und derpolitischen Parteien durch Migranten. Es zeigt sich, dass dieIntegration in Bayern gut gelingen kann. Das gibt Zuversicht für dieaktuellen Herausforderungen bei der Integration neuer Mitbürger!"Die Meinungsforscher fanden noch ein bemerkenswertes Ergebnisheraus: Bei Sportwettkämpfen, z.B. Fußballländerspielen, schlägt dasHerz der Migranten offenbar weiter für die alte Heimat: 52% drückenden Sportlern aus dem Herkunftsland die Daumen, nur 11% fürDeutschland, aber immerhin 23% beiden!Das Institut Data4U befragte telefonisch im Auftrag der CSU-nahenHanns-Seidel-Stiftung im Zeitraum November/Dezember 2016 in Bayern2.042 Migranten ab 18 Jahren (1. und 2. Generation).Weitere Ergebnisse der Studie und Tabellen im Internet unterwww.hss.de .Pressekontakt:Hubertus Klingsbögl, Tel. 089 1258-262 E-Mail presse@hss.deOriginal-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell