München (ots) - Anlässlich der heute vorgestelltenArbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit für Oktober zeigtsich die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sehrerfreut über die weiterhin hervorragende Lage auf dem bayerischenArbeitsmarkt. "Wir erleben einen weiteren goldenen Herbst amArbeitsmarkt. Eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent ist beispiellosund Ausdruck der starken Stellung der bayerischen Unternehmen iminternationalen Wettbewerb. Bayern ist mit seinen 5,6 Millionensozialversicherungspflichtigen Jobs weiterhin ein Magnet fürUnternehmen und Arbeitnehmer", erklärte vbw HauptgeschäftsführerBertram Brossardt.Die vbw weist darauf hin, dass alle Regierungsbezirke Tiefstständeverzeichnen. "In sechs der sieben Regierungsbezirke und imgesamtbayerischen Schnitt haben wir mit einer Quote von drei Prozentoder weniger sogar Vollbeschäftigung. Alle Beschäftigungsgruppenhaben beste Chancen auf dem bayerischen Arbeitsmarkt", sagteBrossardt. Die vbw warnt aber davor, sich auf den Lorbeerenauszuruhen. Zu den größten Herausforderungen zählt sie denFachkräftemangel. "Daher hat die vbw zusammen mit der BayerischenStaatsregierung die 'Initiative Fachkräftesicherung+' gestartet, mitder wir 250.000 zusätzliche Fachkräfte bis 2023 gewinnen wollen."Damit der Arbeitsmarkt auch künftig robust bleibt, sieht es dievbw als unerlässlich an, die Automobilindustrie als Leitindustrie zustärken. "30 Prozent der Wertschöpfung der bayerischen Industriehängt allein am Auto. Unsere Automobilindustrie steht vor einemhistorischen Umbruch, der in den kommenden Jahren zu gestalten ist.Die unsachliche Debatte um Fahrverbote und den Diesel muss dabeibeendet werden. Der Diesel wird noch für lange Zeit unverzichtbarbleiben", so Brossardt.Der gute Lauf am Arbeitsmarkt kann nach Einschätzung der vbw auchdurch falsche arbeitsmarktpolitische Weichenstellungen beeinträchtigtwerden. "Die Brückenteilzeit, die ab 1. Januar in Kraft treten soll,schafft vor allem für kleine und mittlere Unternehmen zusätzlicheBürokratie und stellt die Betriebe in Zeiten von Personalknappheitzusätzlich vor große Hürden bei der Personalplanung. Wir warnen auchdavor, befristete Arbeitsverhältnisse anzutasten. Diese leisten einenwichtigen Beitrag zur Flexibilität der Gesamtwirtschaft, bauenEinstellungshürden ab und erhöhen Jobchancen, insbesondere fürdiejenigen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben wieLangzeitarbeitslose und Geringqualifizierte", warnte Brossardt.Pressekontakt:Andreas Ebersperger, Tel. 089-551 78-373, E-Mail:andreas.ebersperger@ibw-bayern.deOriginal-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell