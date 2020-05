Die Bayern gegen Düsseldorf, der BVB in Paderborn und Schalke gegen Bremen: der 29. Bundesliga-Spieltag am Wochenende live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der Bundesliga-Samstag unter anderem mit Schalke - Bremen und Wolfsburg - Frankfurt in der Original Sky Konferenz ab 14.00 Uhr und dem "tipico Topspiel der Woche" FC Bayern - Düsseldorf im Anschluss ab 17.30 Uhr live nur bei Sky- Mönchengladbach - Union Berlin und Paderborn - Dortmund am Sonntag ab 14.30 Uhr live und exklusiv- "Wontorra - der Fußballtalk" am Samstag direkt nach Abpfiff um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" am Sonntag nach Ende des Spieltags um 19.55 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD- "Dein Verein Spezial" am Freitagabend: Die Vorschau auf den 29. Spieltag mit Yannick Erkenbrecher, Manuel Baum und Erik Meijer ab 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD- Exklusiv für Sky Q Kunden mehr UHD als jemals zuvor: FC Bayern - Düsseldorf am Samstag und Paderborn - BVB am Sonntag live auch in bester Bildqualität- Attraktive Sky Angebote: Die Bundesliga mit Sky Q live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie mit dem flexiblen Streaming Service Sky Ticket live erlebenZwei Wochen und drei Spieltage nachdem die Bundesliga zurückgekehrt ist, geht die Saison 2019/20 nun in die entscheidende Phase. Insbesondere im Rennen um die Plätze in der UEFA Champions League und im Abstiegskampf ist noch alles möglich. An diesem Wochenende überträgt Sky insgesamt sieben Begegnungen des 29. Bundesliga-Spieltags live und exklusiv.Der Bundesliga-Samstag mit Schalke - Bremen und Bayern - DüsseldorfAb 14.00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann durch den Bundesliga-Samstag. Unter anderem treffen dann der FC Schalke auf Werder Bremen und der VfL Wolfsburg auf Eintracht Frankfurt.Direkt im Anschluss ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live vom "tipico Topspiel der Woche", wenn in der Allianz Arena der FC Bayern auf Fortuna Düsseldorf trifft. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD steht das "tipico Topspiel der Woche" auch in der #CouchKurve Sky Sport Bundesliga 3 HD, in der Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld mit zwei Fans durch das Topspiel führt, sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD zur Verfügung. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD übertragen."Wontorra - der Fußball-Talk" am Samstag direkt nach Abpfiff im Free-TVAuf Sky Sport News HD meldet sich Jörg Wontorra am Samstag direkt nach dem Abpfiff der Bundesliga-Partien ab 17.30 Uhr, um mit Gästen über die aktuellen Ereignisse zu diskutieren. Die Zuschauer werden unmittelbar nach Ereignissen in den Stadien mit kontroversen Meinungen, spannenden Diskussionen und frischen Stimmen rund um die Vereine und die Ergebnisse des Nachmittags versorgt. Zusätzlich ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar.Der Sonntag zwischen Königsklasse und AbstiegskampfAm Sonntag begrüßt Moderatorin Jessica Libbertz die Zuschauer ab 14.30 Uhr. In beiden Begegnungen des Tages treffen Teams von der Tabellenspitze auf Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Zunächst empfängt der Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach den 1. FC Union Berlin, den mittweile nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz trennen. Direkt im Anschluss tritt der BVB beim SC Paderborn an, für den nur noch Siege zählen, wenn der Klassenerhalt doch noch gelingen soll. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie in Ostwestfalen auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD übertragen.Im Anschluss an die Sonntagspartien begrüßt Patrick Wasserziehr ab 19.55 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90."Dein Verein Spezial" und "Bundesliga kompakt" am FreitagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie des SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Ab 21.00 Uhr eröffnet "Dein Verein Spezial" den 29. Spieltag bei Sky und liefert einen Überblick über das Bundesliga-Wochenende. Moderatorin Britta Hofmann, U20-Nationaltrainer Manuel Baum und Sky Experte Erik Meijer beleuchten die anstehenden Parteien. Die Sendung wird sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.Komplettiert wird er 29. Spieltag bei Sky am Montagabend ebenfalls von "Bundesliga kompakt", wenn ab 22.30 Uhr ausführliche Highlights der Partie des 1. FC Köln gegen RB Leipzig gezeigt werden.Alternative Audio-Option bei den Spielen der BundesligaBei allen Bundesliga-Partien, die Sky live überträgt, steht eine neue frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Attraktive Angebote zum Bundesliga-ComebackDamit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, wird es für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote geben. Hierzu gehören für Sky Q Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für der flexible Streaming Service Sky Ticket.Der 29. Spieltag der Bundesliga bei SkyFreitag:21.00 Uhr: "Dein Verein Spezial" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD22.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderation: Michael Leopold, Sky Experte: Didi Hamann15.15 Uhr: FC Schalke 04 - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.15 Uhr: Hertha BSC - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5 HD17.30 Uhr: "Wontorra - der Fußballtalk" auf Sky Sport News HD17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, in der #CouchKurve auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD und auf Sky Sport Bundesliga UHD, Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSonntag:14.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und SC Paderborn - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD, Moderation: Jessica Libbertz19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderator: Patrick Wasserziehr21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDMontag:22.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von 1. Pressekontakt:Thomas KuhnertSports CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschland