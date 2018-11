Die Bayern gegen Benfica, der BVB gegen Brügge und alle Spiele, alle Tore in der Konferenz live und exklusiv: die UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Partien des FC Schalke in Porto und der TSG Hoffenheim gegenSchachtar Donezk zeigt Sky im Rahmen der Original Sky Konferenzebenfalls live- Mit der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle Spiele undalle Tore der Königsklasse live, unter anderem das Duell zwischenThomas Tuchel und PSG und Jürgen Klopp und dem FC Liverpool amMittwoch- Lothar Matthäus, Peter Stöger und Tom Bartels am Dienstag, DidiHamann, Patrick Owomoyela und Fritz von Thurn und Taxis am MittwochGäste im Studio- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket (skyticket.de) auch ohne Vertragsbindung live dabei sein- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunktealler Partien der UEFA Champions League bereits während der laufendenSpiele nur bei Sky- "Champions Corner" am Dienstag und Mittwoch ab 20.45 Uhr imFree-TV auf Sky Sport News HD- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbarNicht nur die Bundesliga, sondern auch die UEFA Champions Leaguesteuert der Winterpause entgegen. Noch zwei Spieltage haben dieVereine Zeit, ihr Ticket für das Achtelfinale zu lösen. Mit dem FCBayern, der BVB und Schalke können am 5. Spieltag gleich dreideutsche Vereine den Einzug in die Runde der letzten 16 perfektmachen, die TSG Hoffenheim könnte mit ihrem ersten Sieg in derKönigsklasse weiter hoffen.Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky am Dienstag undMittwoch alle Spiele und alle Tore live. Die Einzelspiele des FCBayern München gegen Benfica Lissabon und des BVB gegen den FC Brüggeüberträgt Sky im deutschen Fernsehen live und exklusiv.Bayern gegen Benfica am Dienstagabend live nur bei SkyAm Dienstag will sich der FC Bayern den Bundesliga-Frust von derSeele schießen. Nach dem Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf undderzeit neun Punkten Rückstand auf den BVB liegt der Rekordmeisterauf der internationalen Bühne voll im Soll. Mit einem Punkt gegenBenfica Lissabon stünden die Bayern sicher im Achtelfinale. Mit einemHeimsieg und gleichzeitigem Punktverlust von Ajax Amsterdam in Athenwäre ihnen sogar der Gruppensieg schon nicht mehr zu nehmen. Skyüberträgt die Partie in der Allianz Arena als Einzelspiel und in derOriginal Sky Konferenz live und exklusiv. Zusätzlich steht die Partieauf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zur Verfügung.Moderator Sebastian Hellmann begrüßt die Zuschauer um 18.30 Uhrzum "Champions Countdown" und ab 19.30 Uhr zum "Dienstag derChampions". Seine Gäste sind dann Sky Experte Lothar Matthäus, PeterStöger, der zuletzt den BVB in der Bundesliga trainierte, undARD-Kommentator Tom Bartels.Neben der Partie der Bayern überträgt Sky am Dienstagabend imRahmen der Original Sky Konferenz (zwei Spiele ab 18.55 Uhr, sechsSpiele ab 21.00 Uhr) auch alle weiteren Spiele des Abends live. Dortsind neben der Partie der TSG Hoffenheim gegen Schachtar Donezk unteranderem auch die Begegnungen AS Rom gegen Real Madrid und JuventusTurin gegen FC Valencia zu sehen.Der BVB gegen Brügge am Mittwoch liveDen Mittwochabend eröffnet um 18.30 Uhr der "Champions Countdown"und die Konferenz der beiden Partien zur frühen Anstoßzeit. Ab 19.30Uhr stimmt Moderator Michael Leopold die Zuschauer im "Mittwoch derChampions" auf die sechs späten Spiele des Abends ein. Neben SkyExperte Didi Hamann sind Patrick Owomoyela und der langjährige SkyKommentator Fritz von Thurn und Taxis zu Gast.Das Spiel des BVB gegen den FC Brügge überträgt Sky ab 20.55 Uhrlive und exklusiv im deutschen Fernsehen. Bereits ein Unentschiedenwürde das Weiterkommen sichern, mit drei Punkte bliebe die Borussiaauf Kurs Richtung Gruppensieg.Alle Spiele und alle Tore des Abends überträgt Sky im Rahmen derOriginal Sky Konferenz (zwei Spiele ab 18.55 Uhr, sechs Spiele ab21.00 Uhr) live. Neben dem Auftritt des BVB dürfen sich Sky Kundenauf einen Fußballabend mit unter anderem FC Porto gegen FC Schalkeund Paris Saint-Germain gegen den FC Liverpool freuen.Del Piero, Pirlo, Capello, Neville, Carragher - die Einschätzungender internationale Sky Experten im Rahmen der Vorberichterstattungund auf Sky Sport News HDÜber die Expertise und Meinung des eigenen hochkarätigenExpertenteams hinaus bietet Sky seinen Zuschauern auch dieEinschätzungen der internationalen Sky Experten. Jamie Carragher undGary Neville von Sky UK sowie Fabio Capello, Alessandro Del Piero undAndrea Pirlo von Sky Italia sind ab sofort regelmäßig im Rahmen derVorberichterstattung vor den Live-Spielen und auf Sky Sport News HDzu sehen.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinSämtliche Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement imRahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar,wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne Vertragsbindungbei allen Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein.Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einerVielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen,Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stickverfügbar.Darüber sind die Live-Übertragungen auch in zahlreichen SkySportsbars zu sehen.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League ab sofortfür Sky Kunden verfügbarNachdem Sky seit einem Jahr In-Match Videos der Bundesligaanbietet, steht dieser Service seit dieser Saison erstmals auch inder UEFA Champions League zur Verfügung stehen. Abonnenten des SkySport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereitswährend der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen derKönigsklasse auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeitnach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direktenZugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Serviceals einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbsan."Champions Corner" am Dienstag und Mittwoch ab 20.45 Uhr auf SkySport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Senderim deutschen Free-TV.In "Champions Corner" kommentieren und analysieren ModeratorFlorian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und MirkoSlomka das Geschehen in den Stadien. Jeweils um 20.45 Uhr melden sichdie Drei. Zu Gast sind dieses Mal Jonas Friedrich am Dienstag undPeter Hardenacke am Mittwoch.Der 5. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky:Dienstag:18.30 Uhr: "Champions Countdown" auf Sky Sport 1 HD und Sky SportNews HD18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1HD19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" auf Sky Sport 2 HD und SkySport News HD20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse aufSky Sport 1 HD20.55 Uhr: FC Bayern München - Benfica Lissabon auf Sky Sport 2 HDund Sky Sport UHD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HDMittwoch:18.30 Uhr: "Champions Countdown" auf Sky Sport 1 HD und Sky SportNews HD18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1HD19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" auf Sky Sport 2 HD und SkySport News HD20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse aufSky Sport 1 HD20.55 Uhr: Borussia Dortmund - FC Brügge auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HD