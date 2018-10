Bayern vor der Zwangsehe? / Facebook-Studie zeigt Diskrepanzen von CSU zu Grünen und Überschneidungen zur AfD (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Von Dr. Klaus Holthausen, CEO Data Science Consulting, und Prof.Dr. Alexander Güttler, CEO komm.passionWird Bayern tatsächlich schwarz-grün? Glaubt man den Umfragen, soist dies zumindest eine rechnerische Option. EineFacebook-Untersuchung zur bevorstehenden bayerischen Landtagswahl derBig-Data-Analysten von Pragmatic Analytic Services (PAS), einerInitiative von komm.passion und Data Science Consulting, fragt nachder Passung der möglichen Partner. Denn die Gemeinsamkeiten der CSU-und Grünen-Wähler gerade in eher konservativ geprägten bayerischenKleinstädten und auf dem Lande sind gering. Auch wenn es Söder & Co.nicht schmecken dürfte: Die Nähe der CSU-Basis zu AfD-Themen ist imWeb eher größer.Im sozialen Netzwerk Facebook hat PAS die Lebenswelten der Fansder CSU, Grünen und auch AfD untersucht und durch KI-Algorithmenentschlüsselt. Mit ihren Facebook-Likes offenbaren sie ihreInteressen. Im Detail: PAS hat sich angeschaut, wie die Fans der CSUund der Grünen in fünf beispielhaften bayerischen Kleinstädtenzwischen 40.000 und 70.000 Einwohnern ticken. In Kontrast zu den rund47.000 Facebook-Profilen im bundesdeutschen Vergleichspanel geben dieLikes der insgesamt 3.100 analysierten bayerischen User dabei einenEinblick in ihre Lebenswelt.Unter anderem mit von der Partie: die CSU-Basis aus Rosenheim.Hier treffen wichtige Autobahnen und Bahnstrecken aufeinander. Sowurde der Rosenheimer Bahnhof vor allem 2016 auch zu einem Brennpunktder Flüchtlingspolitik. Ein Thema, das die User beschäftigt:"afdrosenheim" wird von unserer CSU-Testgruppe 35-mal häufigergeliked als vom Bundesdurchschnitt. Unter Facebook-Usern treten dieSympathien mit der AfD und dem, wofür sie steht, zum Teil offen undunverhohlen, zum Teil noch versteckt zu Tage. Unter denTop-100-Likes überlappen sich CSU und AfD in dieser Untersuchung undbegrenzten Zielgruppe zu 66 Prozent."Merkel muss weg!"Aus Sicht vieler der untersuchten CSU-Fans sitzt der Gegner imKanzleramt. Angela Merkel kommt in den sozialen Medien bei derbayerischen Landbevölkerung nicht gut weg. Ein Vergleich: Die Seite"merkelruecktrittjetzt" ist hier doppelt so beliebt wie dieoffizielle Facebook-Präsenz der Kanzlerin. Auch in Bayern lässt sich- zumindest online - eine Entfremdung von der Kanzlerin und ihrerPolitik beobachten: Polarisierende Themen scheinen zumindest temporärder Parteibasis im Internet insgesamt wichtiger zu sein alstraditionell-konservative und christliche Werte.Markus Söder und Horst Seehofer hingegen stehen bei ihrenFacebook-Fans weiterhin hoch im Kurs: Seehofer ist bei den CSU-Fansmehr als 16-mal beliebter als im Bundesdurchschnitt, Söder kommtsogar auf den Faktor 23. Die Hahnenkämpfe der vergangenen Wochenhaben ihnen offensichtlich, zumindest "zu Hause" im Web, wenigergeschadet.Die AfD übt in der Onlinewelt eine gewisse Anziehung auf dieCSU-Testgruppe aus. Facebook-Seiten wie "alternativefuerde" und"AfDfuerNRW" (obwohl anderes Bundesland) werden im Vergleich zumBundesdurchschnitt fünf- bis zehnmal häufiger geliked. Dabei hat esden Untersuchten die Damenriege der "Alternative" um Beatrix vonStorch und Alice Weidel besonders angetan: Letztere ist hier imVergleich fast zehnmal beliebter als beim Durchschnitts-User. Wenigüberraschend: Auch die Pegida-Fanbase ist unter den CSU-Anhängern inkleinstädtischen Regionen Bayerns überproportional hoch. Sie wird aufFacebook sechsmal häufiger geliked als im Rest der Bundesrepublik.Ein entspannter Fernsehabend stellt CSU-Anhänger vor ein Dilemma.Denn eigentlich schauen sie Formate wie "ZDF heute" und Sendungen derJournalistin Dunja Hayali insgeheim doch ganz gern. Doch dieWebanalyse zeigt: Die "Luegenpresse" beschäftigt die CSU-Testgruppefünfmal mehr als den deutschen Durchschnitts-User und machtMedienkonsum in seiner Polarität nicht unkompliziert.Die neuen Grünen: Aktiver WiderstandUnd bei den Grünen? Prognosen deuten an, dass aktuell vieleetablierte CSU-Wähler zu den Grünen abwandern. Die Lebenswelten derFacebook-Anhänger von CSU und Grünen zeigen dagegen: Sie haben kaumGemeinsamkeiten. Das beginnt bei unverfänglichen Trivialitäten:CSU-Fans jubeln den Kickern des FC Bayern zu. Die Grünen-Basis findetEx-Nationalspieler Mesut Özil viel cooler. CSU- undGrünen-Sympathisanten könnten sich nicht einmal auf ein Auto einigen,das sie zu gemeinsamen Veranstaltungen bringt. CSU-Fans bevorzugenModelle von, na klar, BMW. Bei den Grünen sind Autos allgemein wenigrelevant - maximal noch der französische Hersteller Renault.Wie ticken die Facebook-Fans der Grünen in Bayern noch? Sie sindwahre Allrounder. So lassen sie zum Beispiel gern die schönen Künsteauf sich wirken, stehen auf Ballett und Kultur. Das heißt aber nicht,dass sich grüne Facebook-User nur zurücklehnen und Andere machenlassen: Sie wollen mobilisieren, auf die Straße gehen. Besonders,wenn es gegen "Pegida" geht. Seiten wie NoPegida erfreuen sich beiFreistaat-Grünen überdurchschnittlich hoher Beliebtheit. In diesemZusammenhang erntet auch "ProAsyl" in der Grünen-Testgruppe 15-mal soviel Zuspruch wie beim Durchschnittsbürger.Bei so viel Aktivismus und Aktionismus stehen klassische grüneThemen wie Greenpeace, Menschenrechte, Unicef und AntiAtomkraft beiihren Facebook-Fans auch mal hintenan - zumindest zeitweise.Auch in der Freizeit hat die grüne Basis im Netz einen gewissenAnspruch. Sie schmunzelt über Satire der "heute-show", das"Titanic"-Magazin und den Kabarettisten Serdar Somuncu. Sichberieseln zu lassen, steht nicht zur Debatte. Denn mit Ausnahme derKultserie "Two and a Half Men" schauen Grünen-Fans am liebstenpolitische Formate wie "Frontal 21" und "heute plus" oderanspruchsvolle Spielfilme auf arte. Tier- und kinderlieb sind sienatürlich auch noch - wie sie mit ihrer Begeisterung für "4 Pfoten"und "Äffle und Pferdle" zeigen.Große Lücken zwischen CSU- und Grünen-Basis auf FacebookWirklich einig werden sich die Facebook-Anhänger von CSU undGrünen nicht. Dafür klaffen bei entscheidenden Themen wie derEinstellung zur Zuwanderung Umwelt, Tierschutz & Co. zu große Lückenzwischen beiden Parteifronten.Die AfD fischt mit polarisierenden Themen und Standpunkten gekonntim CSU-Wählerbecken. 