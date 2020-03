Bayern: Von der Hochschule bis ins Ministerium - keine Achtung vor der Kreatur (FOTO)

München (ots) - Die wirtschaftliche Entwicklung Bayerns stand lange der andererBundesländer nach. Heute ist Bayern im Landesfinanzausgleich der größteNettozahler der Republik. Während das Land ökonomisch floriert, scheint die Jagdin den Weiten des Landes auf einem vorzivilisatorischen Stand stehen gebliebenzu sein.Hier herrscht Krieg gegen Wildtiere. Der Tierschutz wird von Naturnutzern -Jägern, Bauern, Waldbesitzern, Anglern, Teichwirten - in enger Zusammenarbeitmit Kommunalpolitikern und Landesbehörden systematisch ausgehebelt. So haben inBayern Wildkaninchen, Waschbären und Marderhunde nicht einmal die nach demBundesjagdgesetz vorgesehene Schonzeit während der Aufzucht der Jungtiere. DieTiere werden ganzjährig legal bejagt, unabhängig davon ob sie Jungtiereversorgen oder nicht. Letztere verhungern oder erfrieren.In Bayern spielt es vielfach auch keine Rolle, ob bestehende Jagdgesetzeeingehalten werden oder nicht. Auf die Selbstkontrolle der Jäger durch die Jägerkann sich Landwirtschaftsministerin Michaela Kaliber (CSU) nicht verlassen: Sowurden und werden in Bayern trotz der Setzzeit der Füchse die für die Aufzuchterforderlichen Elterntiere im Januar, Februar und März auch in diesem Jahrstreng bejagt und tausendfach getötet. Häufig passiert das im Rahmen sogenannterFuchs- oder Raubwildwochen. Die ersten Fuchswelpen kommen in unseren Breitenbereits im Januar zu Welt. Streng genommen werden zur Aufzucht erforderlicheFuchsväter schon im Dezember von Jägern eliminiert, denn sobald der Rüde sich -meist ab Mitte, Ende November - gepaart hat, ist er ein künftiges Elterntier.Rehen, Hirschen oder Gämsen geht es in Bayern nicht besser. "Wald vor Wild"heißt die Devise, die seit 2005 im Bayerischen Waldgesetz auf Betreiben vonWaldbesitzern, Förstern und dem Ökologischen Jagdverband festgeschrieben ist.Auch Bündnis90/Die Grünen werfen dafür alles, wofür sie in Sachen Tierschutz malstanden, über Bord. Drückjagden, an denen viele Dutzend Jäger und Treiber mitihren Hunden teilnehmen, finden in Bayern regelmäßig noch bis in den Hochwinterhinein statt. Eigentlich die Zeit, in der der Stoffwechsel von Rehen undHirschen heruntergefahren ist, um die karge Jahreszeit mit wenig Nahrung zuüberstehen. Die Tiere verbrauchen unnötigerweise Energie, die letztlich durchdas kompensiert wird, was eigentlich vermieden werden sollte: Den Verbiss vonjungen Bäumen.Waidgerechtigkeit gibt es bei diesen Jagden, die insbesondere durch dieBayerischen Staatsforsten, aber wohl auch durch andere große Waldbesitzer wieThurn und Taxis oder das Fürstenhaus Waldburg-Zeil durchgeführt werden, nichteinmal auf dem Papier. Da werden - wie diverse Studien und auch Aussagen vonBerufsjägern belegen - Tiere in den Bauch geschossen, ihnen werden mit schwerenGeschossen die Unterkiefer weggeblasen oder sie werden durch außer Kontrollegeratene Hundemeuten verbissen. Dozenten der Bayerischen ForsthochschuleWeihenstephan im Norden der Landeshauptstadt werden mit tierverachtenden Parolenwie "Nur ein totes Reh ist ein gutes Reh" oder "Beim Reh brauchst du nichthinschauen, was es ist. Hauptsache du machst den Finger krumm" zitiert.Dass Jäger in den Bayerischen Staatsforsten es mit den ungeschriebenen Gesetzender Waidgerechtigkeit nicht so eng sehen, ist gemäß der Aussagen vonBerufsjägern und von Beobachtern Fakt. Es ist aber auch so, dass vorsätzlich unddurch die Behörden geduldet nicht nur Schonzeitvergehen bei den Füchsenhingenommen werden, sondern auch beim Rehwild. So ist es bei Drückjagden nichtselten der Fall, dass im Dezember oder in Januar auch Rehböcke, die dann unterdie gesetzliche Schonzeit fallen, erlegt werden. Sie sind, dadurch dass sie imWinter kein Gehörn tragen, von den Ricken nur schwierig zu unterscheiden. Alleinin 2019 bemängelte der Verein Wildes Bayern jagdbezogene Vergehen bei mehr alszehn Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten: Es ging um den Abschuss nebender Winterfütterung, um Hetzjagden, um Drückjagden im März und April oder Jagdenim Schutzgebiet. Ein langjähriger Jäger drückt es so aus: "Staatsforst, Fürstund so manche Jagdgenossenschaft scheren sich einen Dreck um Rechtsnormen."Im ländlichen Raum in Bayern wird gezielt und erfolgreich Stimmung gegenrückkehrende Arten gemacht. Fischotter, Biber, Kormoran, Wolf und Luchs werdenals Sündenböcke benutzt, um von den eigenen Defiziten sowohl beim Schutz vonFließgewässern wie der fehlgeleiteten Agrarpolitik abzulenken. Selbst in Natur-und in Vogelschutzgebieten wie am Chiemsee sollen Ausnahmen für den Abschuss vonKormoranen und Bibern erlassen worden sein. Vielerorts werden wohl mit Duldungder Lokalpolitiker auch Biberbauten systematisch zerstört und weggeräumt.Anzeigen gegen illegales Vorgehen werden nicht oder nur zögerlich verfolgt. Wersich traut einzuschreiten wird nicht selten bedroht.Viele der den Tieren zugeschriebenen Probleme sind menschengemacht und könntenohne die aufgezeigten tierquälerischen Maßnahmen gelöst werden. So trägt dieintensive Jagd durch die immensen Störungen des Lebensrhythmus erst dazu bei,dass das Rehwild überhaupt junge Bäume verbeißt. Man könnte junge Pflanzen auchpreiswert und einfach durch für Rehe unangenehm riechenden Anstrich schützenoder durch spezielle Manschetten für den Leittrieb der jungen Pflanzen, dasStück für 13 Cent. In Teilen der Schweiz wird erfolgreich ein Ruhezonenmodellpraktiziert, welches auch in den Wäldern derer von Gemmingen Nachahmer gefundenhat: auf etwa 25-30 Prozent der Fläche werden großräumige jagdfreie Areale undunbejagte Äsungsflächen geschaffen. Das sind geeignete Rückzugsgebiete fürHirsche, Rehe oder Gämse. Ohne den permanenten Jagddruck finden sie dortregelmäßig Nahrung und werden nicht zu "Waldschädlingen". Man könnte aucheinfach den Massenabschuss im Rahmen der unsäglichen Drückjagden unterlassen.Diese Jagdform war in den letzten 30 Jahren weder im Hinblick auf den Wald nochhinsichtlich der Bestandsregulierung der Tiere effizient. Warum sollte sich dasin Zukunft ändern?Wer Fischteiche systematisch von der natürlichen Randvegetation "säubert" und indiesen Badewannen eine unnatürlich hohe Fischdichte erzeugt, muss sich nichtwundern, wenn der natürliche Fischfresser auf die Massentierhaltung reagiert.Auch der Abschuss von Füchsen oder Waschbären ist völlig sinnlos. Denn die Jagdist gar nicht in der Lage, den Bestand dieser Tiere zu regulieren. DieEntwicklung der Zahl der Waschbären lässt sich durch die Jagd nicht einmalverzögern. Das einzige was durch die Jagd auf Beutegreifer erreicht wird, ist -neben der Genugtuung ihrer Häscher - die Zerstörung der Sozialgefüge derWildtiere und die Senkung ihres Durchschnittsalters. Ein Fuchs wird inDeutschland im Durchschnitt nicht einmal zwei Jahre alt.Pressekontakt:Lovis Kauertz | Wildtierschutz Deutschland e.V.T. 0177 72 300 86 | lk@wildtierschutz-deutschland.dewww.wildtierschutz-deutschland.dewww.facebook.com/wildtierschutzMitbegründer des www.aktionsbuendnis-fuchs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133267/4540906OTS: Wildtierschutz Deutschland e.V.Original-Content von: Wildtierschutz Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell