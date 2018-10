Bayern-SPD will erst am Sonntag über Sondierungen mit CSU entscheiden

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die bayerische SPD will erst am Sonntag entscheiden, ob sie mit der CSU über mögliche Koalitionsverhandlungen sondieren will.



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe am Dienstag telefonisch Sondierungsgespräche angeboten, darüber werde der Landesvorstand bei seiner Sitzung am Sonntag in Nürnberg entscheiden, sagte Landeschefin Natascha Kohnen der Deutschen Presse-Agentur in München. Damit erfolgt die SPD-Entscheidung aber erst vier Tage nach den geplanten Sondierungsgesprächen zwischen CSU und Grünen sowie CSU und Freien Wählern. Diese beiden Treffen sollen am Mittwoch in München stattfinden.

Am Montag hatte sich der CSU-Vorstand klar dafür ausgesprochen, noch in dieser Woche Koalitionsverhandlungen zu beginnen. Die SPD hatte wie die CSU bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag schwere Verluste hinnehmen müssen. Während die CSU mehr als zehn Prozentpunkte verlor und bei 37,2 Prozent landete, halbierte die SPD mit Verlusten von rund elf Punkten sogar ihr Ergebnis von 2013 und landete bei 9,7 Prozent./ctt/DP/mis