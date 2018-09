Bayern-SPD: Zusammenarbeit mit Maaßen nicht vorstellbar

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Generalsekretär der Bayern-SPD, Uli Grötsch, sieht keine Möglichkeit, weiter mit dem noch amtierenden Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen zusammenzuarbeiten. "Ich kann mir in keiner Weise vorstellen, dass eine Zusammenarbeit in der Sache nach den Ereignissen der letzten Tagen möglich ist", sagte Grötsch zur der "Welt". Der Innenexperte ist auch Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag und steht damit in engem Kontakt zum Verfassungsschutz, aber auch zum Bundesinnenministerium, in das Maaßen als Staatssekretär wechseln soll.

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, nannte die Beförderung Maaßens zum Staatssekretär für "grundlegend falsch". Lischka plädierte aber auch für einen "sachorientierten und nüchternen" Umgang, sofern Seehofer an seiner Personalie festhalte.

