Bayern-Präsident Hainer: Frage zu Haaland stellt sich nicht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern wird beim Wettbieten um Dortmunds Torjäger Erling Haaland nicht in die Offensive gehen.



Die Frage, ob der deutsche Fußball-Rekordmeister um den Norweger mitbieten werde, "stellt sich bei uns nicht", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer im Interview der Süddeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). "Wir haben in Robert Lewandowski den amtierenden Weltfußballer, der jede Saison Tore schießt wie kein Zweiter. Er hat es in diesem Jahr absolut verdient, den Ballon d'Or zu gewinnen, weil seine Leistungen seit Jahren außergewöhnlich sind", bekräftigte Hainer.

Der frühere Adidas-Vorstandsvorsitzende bezeichnete den FC Bayern als einen "Influencer". Er wolle dazu beitragen, dass "der Verein sportlich, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich als ein Vorbild wahrgenommen wird."

Daher werde der FC Bayern auch weiterhin solide wirtschaften. "Der FC Bayern hat ja auch früher nicht alles gemacht, was er vielleicht gekonnt hätte. Das Festgeldkonto, dieses Nicht-abhängig-Sein von anderen, war hier immer ein Antrieb", unterstrich der 67-Jährige. "Aber wie man in letzter Zeit immer öfter liest, haben immer weniger Clubs ein gesundes Polster." Das könne so nicht weitergehen. "Insofern ist mein Fokus eher, wie wir die Clubs und letztlich den Fußball schützen. Wie wir verhindern, dass Clubs pleitegehen, wenn sich diese Spirale des Geldes immer weiterdreht, wenn die Mannschaften immer mehr kosten, die Berater immer mehr aus dem System rausziehen", kritisierte der Bayern-Chef./fth/DP/he