Bayern: Neuausrichtung der Tagespflege für ältere Menschen / bpa lobt: Rahmenvertrag sorgt für Anreize, flächendeckend Tagespflegen mit einheitlichen Standards zu schaffen

München (ots) - Ab dem heutigen 1. Oktober 2018 werden in Bayerndeutlich mehr dringend benötigte Tagespflegeangebote fürpflegebedürftige Menschen entstehen. Pflegende Angehörige werdenebenso entlastet wie Pflegedienste. Außerdem werden dieSicherstellung der Versorgung und der Verbleib in der eigenenHäuslichkeit gestärkt. Davon ist der Bundesverband privater Anbietersozialer Dienste e.V. (bpa) überzeugt. "Mit den neuen Regelungen imRahmenvertrag gewinnt die Tagespflege, die tagsüber die Versorgungder Pflegebedürftigen übernimmt und damit oft die Familien entlastet,weiter an Attraktivität", lobt der bayerische Landesvorsitzende KaiA. Kasri. "Einerseits werden bestehende Angebote gestärkt,andererseits gibt es aber auch Anreize für Neugründungen."Der Rahmenvertrag zwischen den Kostenträgern und den Verbänden derPflegeanbieter regelt Personalstandards und Fahrtkostenübernahmen,trifft Aussagen zur sinnvollen Größe einer Tagespflege und sorgt vorallem für ein vereinfachtes Zulassungsverfahren. "Mit demlandesweiten Regelwerk bekommen wir endlich Rechtssicherheit für einezuvor völlig heterogene Landschaft", so Kasri.Die Gründung einer Tagespflege werde deutlich einfacher, erklärtder Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle in München Joachim Görtz."Für einen Träger wird die Zulassung einer neuen Tagespflege durchfestgelegte Fristen zur Beantragung und Erteilung einesVersorgungsvertrags planbarer. Auch die Pflegebedürftigen und ihreFamilien erhalten mehr Sicherheit: Eine neu vereinbartePlatzfreihaltegebühr sichert dem Pflegebedürftigen auch beikurzfristigen persönlichen Planänderungen den Platz."