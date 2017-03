Bayern - Frankfurt, Hertha - BVB, Leipzig - Wolfsburg: Die Spitze der Bundesliga am Samstagnachmittag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der ehemalige Gladbach-Trainer André Schubert am Samstag ab14.00 Uhr zu Gast bei Jessica Kastrop in Berlin- "08000 - du bist dr@uf!" am Samstag ab 17.15 Uhr frei empfangbarauf Sky Sport News HDDer Samstag des 24. Bundesliga-Spieltags steht ganz im Zeichen desKampfes um die internationalen Plätze. Neben dem geschlossenen oberenTabellendrittel sind auch die Verfolger aus Freiburg und Köln imEinsatz und kämpfen um wichtige Punkte auf dem Weg nach Europa.Europa hat auch die Werkself von Bayer 04 Leverkusen noch nichtabgehakt, für die Tayfun Korkut am Freitagabend sein Debüt alsTrainer feiert. Zu Gast in der BayArena ist der SV Werder Bremen, derzuletzt drei Siege in Serie feiern und sich damit etwas Luft imAbstiegskampf verschaffen konnte. Moderator Michael Leopold und SkyExperte Dietmar Hamann melden sich um 19.30 Uhr aus Leverkusen.Hertha - Dortmund, Bayern - Frankfurt, und Leipzig - Wolfsburg amSamstagnachmittagAm Samstagnachmittag sind dann alle sechs Mannschaften im Einsatz,die derzeit die internationalen Plätze belegen, unter anderem in derPartie zwischen Tabellenführer FC Bayern München und EintrachtFrankfurt, die zuletzt vier Spiele in Folge verlor. Außerdem empfängtHertha BSC, die heimstärkste Mannschaft der bisherigen Saison,Borussia Dortmund und Verfolger RB Leipzig den VfL Wolfsburg.Diese und alle weiteren Begegnungen des Nachmittags zeigt Skywahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Moderatorin Jessica Kastrop begrüßt die Zuschauer um 14.00 Uhr liveaus Berlin, wo der vor der Winterpause bei Borussia Mönchengladbachentlassene André Schubert zu Gast ist.Im Anschluss an die Nachmittagsspiele meldet sich SebastianHellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelderaus Ingolstadt zum "bwin Topspiel der Woche". Die heimischen Schanzerbraucht gegen den 1. FC Köln, der an den vergangenen vier Spieltagennur einen Punkt einfahren konnte, dringend einen Sieg, um Boden aufden Relegationsplatz gut zu machen.Abgerundet wird der Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend um 19.30Uhr mit "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Moderator PatrickWasserziehr begrüßt im Anschluss an das Duell zwischen dem HamburgerSV und Borussia Mönchengladbach wieder hochkarätige Gäste im Studio,um über aktuelle Fußballthemen zu diskutieren."08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport NewsHDBereits nach den Begegnungen am Samstagnachmittag können dieZuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bistdr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöckerdiskutieren.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 24. Bundesliga-Spieltag live bei Sky und Sky Go sowie ohnelange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Freitag:19.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen auf Sky SportBundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: Hertha BSC - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga2 HD15.15 Uhr: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4HD15.15 Uhr: SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky SportBundesliga 5 HD15.15 Uhr: SV Darmstadt 98 - 1. FSV Mainz 05 auf Sky SportBundesliga 6 HD17.15 Uhr: "08000 - du bist dr@uf!" auf Sky Sport News HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": FC Ingolstadt - 1. FC Kölnauf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Cam auf SkyBundesliga 3 HDSonntag:15.00 Uhr: FC Schalke 04 - Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 2 HD17.00 Uhr: Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach auf Sky SportBundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD19.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell