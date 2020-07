Bayern-Double oder erster Bayer-Titel seit 27 Jahren? Das DFB-Pokalfinale am Samstag live auf Sky - mit Audio-Option, Scouting Feed und CouchKurve

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Unterföhring (ots) -- Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus melden sich ab 19.00 Uhr aus dem Sky Studio - #CouchKurve mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Fan-Kommentar auf Sky Sport 2 HD - Neben Live-Übertragung auf Sky Sport 1 HD steht auch das Scouting Feed auf Sky Sport 3 HD zur Verfügung -. Alles rund um das Finale im Free-TV auf Sky Sport News HD: unter anderem die Abschlusstrainings beider Mannschaften und die Pressekonferenz live - Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinUnterföhring, 2. Juli 2020 - Nach dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga wartet auf den deutschen Fans am Wochenende beim "Geisterfinale" von Berlin die nächste Titelentscheidung, wenn Bayer 04 Leverkusen und Bayern München aufeinandertreffen. Sky berichtet ab 19.00 Uhr live und bietet den TV-Zuschauern mit Scouting Feed, Couch Kurve und Audio-Option ein besonderes TV-Erlebnis. Kein anderer Sender überträgt das DFB-Pokalfinale so umfassend wie Sky.Den Bayern winkt dabei bereits der 20. Titel im DFB-Pokal und die Titelverteidigung nach dem Finalsieg im letzten Jahr gegen RB Leipzig. Zudem würden die Münchener das Double in dieser Saison perfekt machen und es wäre das 13. Mal, dass die Bayern beide Titel in derselben Saison gewinnen. Zudem haben sie noch die Chance auf den ganz großen Triumph in der UEFA Champions League im August.Auf der anderen Seite warten die Leverkusener seit nunmehr 27 Jahren auf einen Titel. 1993 hatten sie sich im Finale gegen Hertha BSC Amateure erfolgreich durchgesetzt. Seitdem hatten sie zweimal im Pokalfinale das Nachsehen (2009 gegen Werder Bremen und 2002 gegen Schalke 04), waren fünfmal Vizemeister und verloren das Champions League Finale 2002.Moderator Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus begrüßen die Zuschauer ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Der Rekordnationalspieler wird zudem als Co-Kommentator an der Seite von Kai Dittmann im Einsatz sein. Marcus Lindemann geht im Berliner Olympiastadion auf Stimmenfang. In der #CouchKurve führt Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld über ein zusätzliches Feed auf Sky Sport Bundesliga 2 HD mit zwei Fans durch das Pokalfinale. Zudem steht das Spiel neben der Live-Übertragung auf Sky Sport 1 HD" auch im Scoutingfeed auf Sky Sport 3 HD zur Verfügung.Zudem gibt es auch beim Pokalfinale die frei wählbare Audio-Option. Dort können Sky Kunden, die das Finale über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Alles rund um das DFB-Pokalfinale erfahren Fans im Free-TV auf Sky Sport News HD. Unter anderem wird Sky Sport News HD live von den Abschlusstrainings der Münchener und Leverkusener berichten sowie die offizielle DFB-Pressekonferenz mit Hansi Flick, Peter Bosz und den beiden Mannschaftskapitänen live übertragen. Zudem gibt es mehrere Talks mit Gästen, darunter mit René Adler, der beim Pokalfinale 2009 noch für Leverkusen im Tor stand. Zudem ist Thomas Brdaric zu Gast, der 2002 mit Leverkusen gegen Schalke das Pokalfinale verlor. Am Samstag stimmt Sky Sport News HD im "DFB-Pokal Frühstück" und dem "DFB-Pokal Countdown" auf das Pokalfinale ein.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein Die Übertragung des Finals ist für alle Sky Kunden mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/4641442OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell