"Der Bayern-Boss: Schlusspfiff für Uli Hoeneß" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Porträt des scheidenden FC-Bayern-Funktionärs / Exklusivinterview mit Uli Hoeneß/ SWR Doku der Reihe "Die Story im Ersten" am 4. November 2019, 20:15 Uhr imErstenDie Dokumentation "Der Bayern-Boss: Schlusspfiff für Uli Hoeneß" porträtiert ausAnlass seines Rückzugs Uli Hoeneß' Karriere. Der Film zeigt die Höhen, aber auchdie Tiefen seines Lebens. In einem Exklusivinterview steht Uli Hoeneß selbst vorder Kamera: Erstmals seit seiner verbüßten Haftstrafe wegen Steuerhinterziehungspricht der Manager ausführlich für das Fernsehen über sein Leben, seineErfolge, aber auch die Zeit im Gefängnis und seine Rückkehr zum FC Bayern. DerFilm der Reihe "Die Story im Ersten" wird am 4. November 2019 um 20:15 Uhr imErsten ausgestrahlt.Wegbegleiter blicken zurück auf die Karriere des "Bayern-Patriarchen" "Mr. FCBayern", "Mutter Teresa von der Säbener Straße", "Hitzkopf", aber auch"vorbestrafter Steuerhinterzieher": Am 15. November, bei der jährlichenJahreshauptversammlung des FC Bayern München, wird sich Uli Hoeneß, langjährigerFunktionär und Patriarch, amtierender Präsident des erfolgreichsten Clubs desLandes nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Damit endet eine Ära. Für dieseDokumentation haben die Autoren Johanna Behre, Juan Moreno und Tim Klimes mitWegbegleitern des "Bayern-Patriarchen" gesprochen, darunter mit demVorstandsvorsitzenden des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, dem designiertenPräsidenten Herbert Hainer, mit dem ehemaligen National- und BayerntorwartOliver Kahn sowie BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Auch die SportmoderatorinJessica Libbertz gibt Einblick in ihre Zeit mit Uli Hoeneß.Wie wird sein Leben nach dem FC Bayern aussehen? Warum kultivierte ManagerHoeneß zeitlebens das Prinzip Attacke? Und wie ging er, der Erfolgsverwöhnte,mit seinem tiefen Fall 2013 um? Hat er sich je von der öffentlichen Schmacherholt? Und wie hat er den Wandel der Zeiten erlebt? Ist diese Welt des heutigenProfifußballs noch seine, die Welt von Uli Hoeneß? Oder sehnt er sich zurück indie Zeit der Handschlag-Verträge? Ist ein Leben ohne Macht für Hoeneß überhauptvorstellbar? Wie wird sein Leben nach dem FC Bayern aussehen? Ein Leben ohneMacht?Sendung:"Die Story im Ersten: "Der Bayern-Boss: Schlusspfiff für Uli Hoeneß" am Montag,4. November 2019, 20:15 Uhr im ErstenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/daserste-schlusspfiff-fuer-uli-hoeness