Die Bayern bei Besiktas und Barcelona gegen Chelsea am Mittwoch live bei Sky - das Rückspiel von RB Leipzig in St. Petersburg am Donnerstag exklusiv

Unterföhring (ots) -- Sky berichtet am Dienstag ab 19.00 Uhr und am Mittwoch bereitsab 17.00 Uhr von den vier Achtelfinal-Rückspielen der UEFA ChampionsLeague live- Lothar Matthäus und Markus Babbel am Dienstag, Dietmar Hamann,Thorsten Fink und Markus Hörwick am Mittwoch Gäste im Studio- Ab 18.30 Uhr überträgt Sky am Donnerstag St. Petersburg -Leipzig live und exklusiv, im Anschluss überträgt Sky auch Salzburg -BVB live- Die Begegnung Manchester United - FC Sevilla zeigt Sky amDienstagabend zusätzlich auch in Ultra HD- Die Auslosungen der Viertelfinals in der UEFA Champions Leagueund UEFA Europa League am Freitagmittag live im Free-TV auf Sky SportNews HD- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinIn den kommenden Tagen werden in der UEFA Champions League und inder UEFA Europa League die Teilnehmer für das Viertelfinaleermittelt. Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch insgesamt vierAchtelfinal-Rückspiele aus der Königsklasse live, drei davon exklusivim deutschen Fernsehen. Am Donnerstagabend stehen dann dieAchtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Sky überträgt die Partienvon RB Leipzig und Borussia Dortmund live sowie alle acht Partien desAbends im Rahmen der Konferenz.Die Bayern zu Gast bei Besiktas, Barcelona empfängt ChelseaUm 19.00 Uhr begrüßt Moderator Michael Leopold am Dienstagabendunter anderem den Sky Experten Lothar Matthäus und den ehemaligenBundesliga-Profi und -Trainer Markus Babbel im Studio. In den Duellenzwischen Manchester United und dem FC Sevilla sowie zwischen dem ASRom und Schachtar Donezk, die live nur bei Sky zu sehen sind, istnach den Hinspielen noch alles offen. Zusätzlich zur gewohntenÜbertragung als Einzelspiele und in der Konferenz können Sky Kundendie Partie auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben. AusführlicheInformationen zum Empfang des Kanals sind unter sky.de/uhd abrufbar.Am Mittwoch ist der FC Bayern dann zu Gast in Istanbul, um nachdem klaren Hinspiel-Erfolg bei Besiktas den Einzug ins Viertelfinaleperfekt zu machen. Da die Partie in der Türkei bereits um 18.00 Uhrangepfiffen wird, berichtet Sky ab 17.00 Uhr live. ModeratorSebastian Hellmann, Sky Experte Dietmar Hamann, Thorsten Fink undMarkus Hörwick, ehemaliger Mediendirektor des FC Bayern, stimmen dieZuschauer auf die Begegnung des Rekordmeisters ein.Direkt im Anschluss dürfen sich Sky Kunden auf das Duell zweierHochkaräter des europäischen Fußballs freuen, wenn der FC Barcelonaden FC Chelsea empfängt. Nach dem 1:1 in London spricht dieAusgangslage für den spanischen Tabellenführer. Sky zeigt die Partielive und exklusiv im deutschen Fernsehen.Zenit - RB Leipzig live und exklusiv bei SkyAm Donnerstagabend kämpft RB Leipzig um das Erreichen desViertelfinals in der UEFA Europa League. Nach dem 2:1-Heimsieg gegenZenit St. Petersburg müssen die Sachsen bei den heimstarken Russenbestehen, um in die Runde der letzte Acht vorzustoßen. Sky überträgtdas Rückspiel am Donnerstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv.Im Anschluss daran überträgt Sky ab 21.00 Uhr auch das Rückspieldes BVB beim FC Salzburg live. Die Dortmunder benötigen mindestenszwei Tore und einen Sieg, um die 1:2-Heimniederlage aus dem Hinspielnoch auszubügeln. Beide Begegnungen stehen Sky Kunden wahlweise alsEinzelspiele oder im Rahmen der Original Sky Konferenz zur Verfügung.Die Auslosungen der Viertelfinals am Freitagmittag live im Free-TVauf Sky Sport News HDWie es für die verbliebenen Vereine in beiden Wettbewerbenweitergeht, erfahren Sky Kunden am Freitag aus erster Hand. Ab 11.45Uhr überträgt Sky Sport News HD zunächst die Auslosung derViertelfinals in der UEFA Champions League live, im Anschluss folgtab 12.45 Uhr die Auslosung der Paarungen in der UEFA Europa League.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Die UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Dienstag:19.00 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD20.30 Uhr: Manchester United - FC Sevilla *exklusiv* auf Sky Sport3 HD und Sky Sport UHD20.30 Uhr: AS Rom - Schachtar Donezk *exklusiv* auf Sky Sport 4 HDMittwoch:17.00 Uhr: Vorberichte und Besiktas Istanbul - FC Bayern Münchenauf Sky Sport 1 HD20.30 Uhr: Vorberichte und FC Barcelona - FC Chelsea *exklusiv*auf Sky Sport 1 HDDie UEFA Europa League live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: Zenit St. Petersburg - RB Leipzig *exklusiv* auf SkySport 3 HD21.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: FC Salzburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport 4 HDDie Auslosungen der Viertelfinals am Freitag live auf Sky SportNews HD11.45 Uhr: Vorberichte und Analyse der Viertelfinal-Auslosung derUEFA Champions League12.45 Uhr: Vorberichte und Analyse der Viertelfinal-Auslosung derUEFA Europa LeaguePressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell