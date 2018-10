Die Bayern in Athen, der BVB gegen Atlético und alle Spiele, alle Tore in der Konferenz live und exklusiv: die UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Partien der TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon und des FCSchalke bei Galatasaray Istanbul zeigt Sky im Rahmen der Original SkyKonferenz ebenfalls live- Mit der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle Spiele undalle Tore der Königsklasse live, unter anderem ManUnited - Juventusam Dienstag sowie Barcelona - Inter und PSG - Neapel am Mittwoch- Lothar Matthäus und Christoph Metzelder am Dienstag, Didi Hamannund Ewald Lienen am Mittwoch Gäste im Studio- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket (skyticket.de) tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung live dabei sein- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunktealler Partien der UEFA Champions League bereits während der laufendenSpiele nur bei Sky- Mit "Champions Corner" am Dienstag ab 18.45 Uhr und Mittwoch ab20.45 Uhr können alle Fans auch im Free-TV auf Sky Sport News HDimmer auf dem neuesten Stand sein- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbarDie ersten beiden Spieltage in der UEFA Champions League sind fürdie deutschen Vereine erfolgreich verlaufen. Von den bislang achtPartien ging nur eine verloren, mit dem BVB, dem FC Bayern und dem FCSchalke befinden sich drei Vereine auf Kurs Richtung Achtelfinale undauch die Mannschaft aus Hoffenheim darf sich noch Hoffnungen auf einWeiterkommen machen.Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt Sky am Dienstag undMittwoch alle Spiele und alle Tore live. Die Einzelspiele des FCBayern München bei AEK Athen und von Borussia Dortmund gegen AtléticoMadrid überträgt Sky im deutschen Fernsehen live und exklusiv.Die Bayern in Athen am Dienstagabend live nur bei SkyDen 3. Spieltag in der Königsklasse eröffnet am Dienstagabend derFC Bayern. Nach zuvor vier sieglosen Pflichtspielen in Serie konnteder Rekordmeister am Samstag in Wolfsburg den Bann brechen. Ob derErfolg auch auf der internationalen Bühne zurückkehrt sehen SkyKunden live und exklusiv. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt dieZuschauer ab 18.00 Uhr zum "Dienstag der Champions". Seine Gästesind dann die Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzeldersowie Tobias Altschäffl, Bayern-Reporter bei Sport-Bild.Neben der Partie der Münchener bei AEK Athen überträgt Sky amDienstagabend im Rahmen der Original Sky Konferenz (zwei Spiele ab18.55 Uhr, sechs Spiele ab 21.00 Uhr) auch alle weiteren Spiele desAbends live. Dort wird vor allem die Partie der TSG Hoffenheim gegenOlympique Lyon im Mittelpunkt. Ein weiterer Höhepunkt des Abends istdas Duell zwischen Manchester United und Juventus Turin.Dortmund gegen Atlético am Mittwochabend live, Schalke in derKonferenzDen Mittwochabend eröffnet um 18.30 Uhr der "Champions Countdown"und die Konferenz der beiden Partien zur frühen Anstoßzeit (Brügge -Monaco und Eindhoven - Tottenham). Ab 19.30 Uhr stimmt ModeratorMichael Leopold die Zuschauer im "Mittwoch der Champions" auf diesechs späten Spiele des Abends ein. Neben den Sky Experten DidiHamann und Ewald Lienen ist dann der spanische Journalist MiguelGutierrez zu Gast.Das Topspiel des Abends zwischen Borussia Dortmund und AtléticoMadrid überträgt Sky ab 20.55 Uhr live und exklusiv im deutschenFernsehen. Nach den Siegen in Brügge und gegen Monaco könnte der BVBmit einem erneuten Erfolg bereits am dritten Spieltag einen großenSchritt in Richtung Achtelfinale machen.Alle Spiele und alle Tore des Abends überträgt Sky im Rahmen derOriginal Sky Konferenz (zwei Spiele ab 18.55 Uhr, sechs Spiele ab21.00 Uhr) live. Neben dem Auftritt des FC Schalke bei GalatasarayIstanbul dürfen sich Sky Kunden auf einen Fußballabend mit unteranderem FC Barcelona gegen Inter Mailand, Paris Saint-Germain gegenSSC Neapel und FC Liverpool gegen Roter Stern Belgrad freuen.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League ab sofortfür Sky Kunden verfügbarNachdem Sky seit einem Jahr In-Match Videos der Bundesligaanbietet, steht dieser Service seit dieser Saison erstmals auch inder UEFA Champions League zur Verfügung stehen. Abonnenten des SkySport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereitswährend der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen derKönigsklasse auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeitnach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direktenZugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Serviceals einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbsan."Champions Corner" am Dienstag bereits ab 18.45 Uhr, am Mittwochab 20.45 Uhr auf Sky Sport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Senderim deutschen Free-TV.In "Champions Corner" kommentieren und analysieren ModeratorFlorian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und MirkoSlomka das Geschehen in den Stadien. Am Dienstagabend geht es bereitsum 18.45 Uhr los. Zu Gast ist dann Rolf "Rollo" Fuhrmann, der bisSommer 2017 über 25 Jahre als Field-Reporter für Sky tätig war.Am Mittwoch ist Maik Nöcker zur üblichen Sendezeit um 20.45 Uhr imStudio. Der Moderator des Sky Podcasts "Fußball MML" (skysport.de)und von "Meine 11 - die Playlist der Fußballstars" (freitags, 21.00Uhr auf Sky Sport News HD)Der 3. Spieltag der UEFA Champions League 2018/19 live bei Sky undSky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Dienstag, 23. Oktober:18.00 Uhr: "Dienstag der Champions" auf Sky Sport 1 HD und SkySport News HD18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1HD18.50 Uhr: AEK Athen - FC Bayern München auf Sky Sport 2 HD20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse aufSky Sport 1 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HDMittwoch, 24. Oktober:18.30 Uhr: "Champions Countdown" auf Sky Sport 1 HD und Sky SportNews HD18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1HD19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" auf Sky Sport 2 HD und SkySport News HD20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse aufSky Sport 1 HD20.55 Uhr: Borussia Dortmund - Atlético Madrid auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell