München (ots) - Das bayerische Wirtschaftswachstum lag im Jahr 2019 nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei nur noch 0,5 Prozent. Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hatte Ende November noch ein Wachstum von 0,7 Prozent prognostiziert. "Prognose und tatsächliche Zahl zeigen, dass die konjunkturelle Entwicklung bereits im vergangenen Jahr deutliche Bremsspuren hatte. Insbesondere die Bruttowertschöpfung in der bayerischen Industrie sank 2019 spürbar um 3,7 Prozent. Die Industrie steckte bereits in der Vor-Coronazeit in der Rezession. Die Corona-Krise verschlechtert nun die Lage, wir erleben einen Sinkflug der wirtschaftlichen Leistung. Mittlerweile sind alle Wirtschaftsbereiche betroffen ", kommentiert vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.