Bayerisches Polizeiaufgabengesetz: Tiefpunkt deutscher Innenpolitik

Berlin (ots) - Zu der heute im bayerischen Landtag anstehendenVerabschiedung des Polizeiaufgabengesetzes erklärt SabineLeutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a.D. undVorstandsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit:"Obwohl die Polizei enge und präzise Vorgaben braucht, sprengt dasbayerische Polizeiaufgabengesetz die rechtsstaatlichen Ketten. DieEinführung der so genannten drohenden Gefahr als zusätzlicheGefahrbegriffskategorie und die daran anknüpfende Ausweitung vonGeneralklauseln und Standardbefugnissen für die Landespolizeiallgemein ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.Polizeiliche Ermittlungen werden so weit ins Vorfeld verlagert,dass jeder bayerische Polizeibeamte künftig über mehr Befugnisseverfügt als das Bundeskriminalamt zur Terrorabwehr. Die Rechtsfigurder 'drohenden Gefahr' ist erschreckend diffus ausgestaltet. VageVerdachtsmomente führen künftig zu polizeilichem Handeln. Verdächtigtwerden kann jeder, der nach polizeilicher Vorstellung ein Verbrechenbegehen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass unbescholtene Bayern vonder sehr weiten Generalklausel erfasst werden können, ist sehr hoch.Im Unterschied zu Regelungen im BKA-Gesetz geht es der bayerischenStaatsregierung nicht um das Bekämpfen terroristischer Gefährdungen.Die konkrete Gefahr ist der Grund, warum in bestimmten Situationendie grundrechtlich geschützte Freiheit zu Lasten der Sicherheitzurücktreten muss. Diese klar definierte Schwelle fürGrundrechtseingriffe lässt sich nicht relativieren. Das Grundgesetzgilt auch im Freistaat Bayern.Die CSU muss man an ihre Niederlagenserie vor demBundesverfassungsgericht erinnern. Das Grundgesetz ist keinRamschladen, den man ignoriert. Der heutige Tag markiert einenTiefpunkt in der deutschen Innenpolitik, der seinesgleichen sucht."Pressekontakt:Doris Droste, Pressereferentin der Friedrich-Naumann-Stiftung für dieFreiheit, presse@freiheit.org, Tel.: +49 30 28 87 78 54Original-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell