Bayerischer Printpreis 2020: Bühne für Spitzenleistungen aus dem Printbereich

München (ots) - Bundesweite Ausschreibung läuft bis zum 31. Mai /Ministerpräsident Dr. Markus Söder: "Printmedien spielen wichtige Rolle inBayern und leisten wertvollen Beitrag zur Gestaltung des gesellschaftlichen undpolitischen Lebens"Bis zum 31. Mai 2020 können sich Verlage, Agenturen und Druckereien aus ganzDeutschland um den 14. Bayerischen Printpreis bewerben. Mit ihm würdigen diebayerischen Printverbände als Veranstalter in Kooperation mit dem FreistaatBayern Spitzenleistungen aus dem Printbereich."Das gedruckte Wort ist unverzichtbar. Zeitungen überdauern Jahrhunderte auchohne Akku und Netzabdeckung. Trotz Digitalisierung sind gedruckte Zeitungen undMagazine nicht wegzudenken. Mit dem Bayerischen Printpreis würdigen wirherausragende und innovative Konzepte aus dem Printbereich", betontMinisterpräsident Dr. Markus Söder.Der Bayerische Printpreis wird alle zwei Jahre vom Verband BayerischerZeitungsverleger e. V. (VBZV), dem Verband der Zeitschriftenverlage in Bayerne.V. (VZB) und dem Verband Druck und Medien Bayern e. V. (VDMB) bundesweitausgeschrieben. Er ist neben dem Bayerischen Filmpreis, dem BayerischenFernsehpreis und dem Bayerischen Buchpreis einer der vier BayerischenStaatspreise für die Medienbranche. Prämiert werden herausragende verlegerische,gestalterische und technische Leistungen in den drei Preiskategorien Zeitung,Zeitschrift und Druck.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitung":Ausgezeichnet werden in dieser Kategorie neue Ansätze bei der Publikation vonZeitungsinhalten und bei der Vermarktung von Medien: neue Produktideen,innovative Prozesse, herausragendes Marketing - print oder crossmedial, lokal,regional, national.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitschrift":Hier werden besonders innovative, neue Zeitschriften oder gelungene Relaunchesbereits bestehender Magazine gesucht - ganz egal, ob kleine oder große Titel.Beurteilt werden insbesondere Originalität, Kreativität, Alleinstellungsmerkmalund Innovationskraft.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Druck":Qualitativ hochwertige und herausragende Printprodukte stehen im Fokus dieserKategorie. Berücksichtigt werden alle gedruckten Medien wie Bücher, Zeitungen,Zeitschriften, Magazine und Geschäftsberichte. Die Jury beurteilt insbesondereGestaltung, Kreativität, Innovationsgrad, Druck, Verarbeitung, Ästhetik undHaptik der Einreichung.Die Ausschreibungsunterlagen stehen auf der Website des Bayerischen Printpreiseszum Download bereit - www.bayerischer-printpreis.de/ausschreibung - bzw. könnenüber die ausschreibenden Verbände sowie das Awardbüro bezogen werden. Die Siegerdes Bayerischen Printpreises 2020 werden am 28. Oktober 2020 bei der feierlichenPreisverleihung in München auf Schloss Nymphenburg geehrt.Über den Bayerischen PrintpreisDer Preis würdigt seit 2000 herausausragende Leistungen der Printbranche. Miteinem Ehrenpreis zeichnet zudem der Bayerische Ministerpräsident eineherausragende Persönlichkeit aus, die sich in vorbildlicher Weise um denPrintstandort Bayern verdient gemacht hat.Der Bayerische Printpreis wird von der Bayerischen Staatsregierung inKooperation mit dem Verband Bayerischer Zeitungsverleger e.V. (VBZV), demVerband der Zeitschriftenverlage in Bayern e.V. (VZB) und dem Verband Druck undMedien Bayern e.V. (VDMB) ausgeschrieben. Er ist neben dem Film-, Buch- undFernsehpreis einer der vier Bayerischen Medienstaatspreise.Weitere Informationen unter www.bayerischer-printpreis.de