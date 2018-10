Bayerischer Printpreis 2018 / Preisträger mit Strahlkraft für die gesamte Printbranche (FOTO)

München (ots) -/ Mediengruppe Straubinger Tagblatt/ Landshuter Zeitung,Süddeutsche Zeitung und Passavia Druckservice mit dem BayerischenPrintpreis 2018 ausgezeichnet / Thorsten Fischer, Gründer und CEO derFlyeralarm GmbH, erhielt den Ehrenpreis des BayerischenMinisterpräsidentenIm Rahmen der feierlichen Preisverleihung des BayerischenPrintpreises 2018 wurden am Abend vor rund 350 geladenen Gästen dievier diesjährigen Preisträger geehrt.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitung"Laudatorin Julia Becker, Gesellschafterin undAufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe ehrte den Preisträgerder Kategorie Zeitung: "Freistunde", die junge Marke der MediengruppeStraubinger Tagblatt/ Landshuter Zeitung. Mit "Freistunde" seiäußerst kreativ und erfolgreich ein vielseitiger, spannenderMedienmix kreiert worden, der die Zielgruppe der Jugendlichen modernund zeitgemäß erreicht, so die Begründung der Jury.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitschrift"In der Kategorie Zeitschrift ging der diesjährige Printpreis andas Magazin "Süddeutsche Zeitung Familie". Laudatorin BéatriceGuillaume-Grabisch, Vorstandsvorsitzende der Nestlé Deutschland AG,überreichte die Nike an das Team der Zeitschrift. "SüddeutscheZeitung Familie ist eine herausragende neue Zeitschrift und dieinnovativste Form mit dem Thema Familie umzugehen seit 20 Jahren",zitierte Guillaume-Grabisch aus der Jurybegründung. SZ Familie macheSpaß und wecke die Lust aufs Lesen - und das bei der ganzen Familie,hieß es weiter.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Druck"Die Kategorie Druck würdigt qualitativ hochwertige undherausragende Printprodukte. Als besonders herausragend unter dendiesjährigen Nominierten bewertete die Jury das Fotobuch"Dimensioning Photography von Hubertus Hamm", gedruckt bei PassaviaDruckservice GmbH & Co. KG in Passau. Nicht nur die Juroren, sondernauch Laudator Knut Maierhofer, Gründer und Geschäftsführer der KMSTEAM GmbH, überzeugte das Fotobuch mit dem harmonischen Einsatz einesaußergewöhnlichen Mix aus Papieren und Effekten, bis ins letzteDetail in sich stimmig, hochgradig funktional, gleichzeitigästhetisch, emotionsauslösend und überraschend. "Das Fotobuch zeigtauf herausragende Weise die Leistungsfähigkeit des modernen,innovativen Drucks", begründete die Jury die Auszeichnung.Ehrenpreis des Bayerischen MinisterpräsidentenBayerns Medienminister Georg Eisenreich überreichte dendiesjährigen Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten anThorsten Fischer, Gründer, Eigentümer und CEO der Flyeralarm GmbH.Medienminister Eisenreich: "In gerade einmal 16 Jahren hat ThorstenFischer mit innovativen Ideen eine der führenden Online-DruckereienEuropas aufgebaut. Sein unternehmerisches Handeln ist von Mut,Leidenschaft, Kreativität und Zielstrebigkeit geprägt. ThorstenFischer hat 'online mit Print' verbunden und konsequent alleGeschäftsprozesse des Druckgeschäfts digitalisiert. Mit dem Internetals Vertriebskanal und dem Sammeldruck als effizienterProduktionsform ist es Thorsten Fischer gelungen, Drucksachenschneller, preiswerter und ressourcenschonender zu produzieren und zuvermarkten. Der Erfolg von "Flyeralarm" ist beispielhaft für dieInnovationskraft der Print-Branche und für Digitalisierung made inbavaria."Philipp Welte, Verlags-Vorstand Hubert Burda Media, zeigte sich inseiner Keynote zur Eröffnung der Preisverleihung alsleidenschaftlicher Kämpfer für die Zukunft der Printbranche unterden herausfordernden Bedingungen des 21. Jahrhunderts. "Nichts Großesin der Welt geschieht ohne Leidenschaft!", zitierte Welte denPhilosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel und fuhr fort: "DieseLeidenschaft habe ich für unsere Zukunft - und das aus der tiefenÜberzeugung heraus, dass diese wunderbare Demokratie, in der wirleben dürfen, unsere journalistische und verlegerische Arbeitbraucht, um frei zu bleiben."Über den Bayerischen PrintpreisDer Bayerische Printpreis wird gefördert durch die BayerischeStaatsregierung und von dem Verband Bayerischer Zeitungsverleger e.V.(VBZV), dem Verband der Zeitschriftenverlage Bayern e.V. (VZB) unddem Verband Druck und Medien Bayern e.V. (VDMB) ausgeschrieben. Erist neben Film-, Buch- und Fernsehpreis einer der vier BayerischenMedienstaatspreise und wurde erstmalig im Jahr 2000 vergeben. Mit derAuszeichnung herausragender Leistungen im Bereich der Printmedienwerden Bedeutung, Möglichkeiten und Besonderheiten von Print in denKategorien Zeitung, Zeitschrift und Druck gewürdigt. Der Ehrenpreisdes Bayerischen Ministerpräsidenten wird an eine herausragendePersönlichkeit vergeben, die sich in besonderer Weise um dieEntwicklung des Printmedienstandorts Bayern verdient gemacht hat.www.bayerischer-printpreis.deDie Jury 2018Dr. Rudolf Thiemann, Liborius-Verlagsgruppe und Präsident desVerbandes Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. (Vorsitz), Dr. HolgerBingmann, MELO Group und Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen e. V., Dr. Jochen Kalka, Verlag Werben& Verkaufen, Werner Katzengruber, KHD Group, Boris Kochan, Kochan &Partner, Florian Kohler, Büttenpapierfabrik Gmund, Dr. KatarzynaMol-Wolf, Inspiring Network, Dr. Eduard Neufeld, FograForschungsinstitut für Medientechnologien e.V., Markus Ruppe,Zeitungsmarktforschung Gesellschaft der deutschen Zeitungen (ZMG),sowie Christiane Wolff, Serviceplan Gruppe für innovativeKommunikation.Pressekontakt:Nähere Informationen, sowie Bildmaterial der Veranstaltung über:Awardbüro Bayerischer Printpreis 2018c/o G.R.A.L. GmbH, Katrin StrauchTheresienstraße 134, 80333 MünchenTelefon: +49 89 38667613Fax: +49 89 38667676E-Mail: katrin.strauch@gral-gmbh.de