Bayerischer Printpreis 2018: Neun Nominierte im Rennen um die Nike (FOTO)

München (ots) -- Bekanntgabe der Gewinner am 24. Oktober im Rahmen derfeierlichen Preisverleihung im Schloss Nymphenburg- Ministerpräsident Dr. Markus Söder vergibt EhrenpreisAm 24. Oktober 2018 ist es soweit: Der Bayerische Printpreis 2018wird im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf SchlossNymphenburg in München verliehen. Die Fachjury des Preises hat getagtund mit fachkundiger Expertise sowie viel Begeisterung für Druck- undVerlagsprodukte aller Art die zahlreichen Bewerbungen aus denunterschiedlichsten Blickwinkeln begutachtet. Es wurden neunUnternehmen und Produkte für den diesjährigen Preis nominiert. DieGewinner werden dann im Rahmen der Preisverleihung bekanntgegeben.Ein weiterer Höhepunkt der Preisverleihung im Oktober ist die Vergabedes Ehrenpreises. Ministerpräsident Dr. Markus Söder wird mit diesemauch 2018 eine besondere Persönlichkeit der deutschen Printbrancheehren. Ministerpräsident Dr. Markus Söder: "Print ist wichtig. Fürdie Medienvielfalt, für unseren Medienstandort und für dieLebendigkeit unserer Demokratie. Der Bayerische Printpreis steht fürherausragende Qualität, Innovation, Kreativität und Lesefreude. Mitdem Bayerischen Printpreis ehren wir zugleich die Tradition desDruckes und zukunftsfähige Produkte, die unsere Gesellschaftbereichern."Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitung"Neue Ansätze bei der Publikation von Zeitungsinhalten und bei derVermarktung von Medien werden in dieser Kategorie ausgezeichnet: neueProduktideen, innovative Prozesse, herausragendes Marketing - printoder crossmedial, lokal, regional, national.Für den Printpreis Zeitung 2018 sind folgende drei Projektenominiert: Die Ausgabe 8 des Magazins "MO:DE" der AMD Akademie Mode &Design, die 2016 als Zeitung im Großformat erschien, zeigtanschaulich, "was Zeitung alles kann", begeistert sich die Jury inihrer Begründung. "Freistunde", die junge Marke der MediengruppeStraubinger Tagblatt/ Landshuter Zeitung, ist ebenfalls im Rennen umdie Auszeichnung. Mit der Marke wurde erfolgreich ein vielseitigerund spannender Medienmix kreiert, um insbesondere die Zielgruppe derJugendlichen modern und zeitgemäß zu erreichen, heißt es in derJurybegründung. Ebenfalls unter den Nominierten ist dieLeseroffensive der Nürnberger Nachrichten. Mit ihr geht der Verlagdirekt auf Leser und Leserinnen der Zeitung zu, bindet sie ein,bietet Gelegenheit zum Dialog und entwickelt mit Veranstaltungen fürden Verlag ein zusätzliches Geschäftsmodell. Diese konsequenteUmsetzung würdigt die Jury mit der Nominierung.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Zeitschrift"Ausgezeichnet werden in dieser Kategorie besonders innovative,neue Zeitschriften oder gelungene Relaunches bereits bestehenderMagazine - unabhängig davon, ob diese Titel klein oder groß sind.Beurteilt werden insbesondere Originalität, Kreativität,Alleinstellungsmerkmal und Innovationskraft.Als einen Kandidaten für die Auszeichnung benennt die Jury den2017 vorgestellten Titel "Süddeutsche Zeitung Familie" aus dem Hausder Süddeutschen Zeitung. "Eine innovative Zeitschrift, die Spaßmacht und Lust aufs Lesen weckt - und das bei der gesamten Familie",bewertet die Jury.Ebenfalls seit 2017 am Markt ist "LANDmadla", eine Zeitschrift vonFränkinnen für Fränkinnen, die jedoch nicht nur Magazin, sondernvielmehr Community ist. Das einzigartige 360o-Konzept, sowie seineinteraktive und erfolgreiche Umsetzung sind für die Fachjuryausschlaggebend für eine Nominierung.Die dritte Ernennung in der Kategorie Zeitschrift ist "Turn On",das Magazin der Saturn GmbH, eingereicht von der Redblue MarketingGmbH. "Als modern und glaubwürdig umgesetztes Printmagazin zum ThemaTechnik, schlägt es erfolgreich die Brücke zwischen digitaler undrealer Welt der Kunden.", so die Jury.Bayerischer Printpreis in der Kategorie "Druck"Die Kategorie Druck würdigt qualitativ hochwertige undherausragende Printprodukte. Beurteilt werden insbesondereGestaltung, Kreativität, Innovationsgrad, Druck, Verarbeitung,Ästhetik und Haptik der Einreichung.Nominiert ist das "Fotobuch Dimensioning Photography von HubertusHamm", gedruckt bei Passavia Druckservice GmbH & Co. KG in Passau.Das Fotobuch konnte die Juroren vor allem mit dem harmonischenEinsatz eines außergewöhnlichen Mix aus Papieren und Effektenüberzeugen.Das Kundenmagazin "Gotteswerk 6.2016" der Gotteswinter und AumaierGmbH wurde von der Jury als überzeugende Leistungsschau derMöglichkeiten des Drucks beurteilt und aus diesem Grund ebenfalls alsauszeichnungswürdig bewertet.Mit der Steifbroschur Schotten & Hansen "Der Pfad" ist dieDruckerei Vogl aus Zorneding im Rennen um die Nike. "Die überzeugendeHaptik und präzise Umsetzung führen zu einem absolut stimmigemGesamtprodukt", begründet die Jury die dritte Nominierung.Die Jury des Bayerischen Printpreises 2018 unter dem Vorsitz vonDr. Rudolf Thiemann, Liborius-Verlagsgruppe und Präsident desVerbandes Deutscher Zeitschriftenverleger e. V., und weiterhinbestehend aus Dr. Holger Bingmann, MELO Group und Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. 