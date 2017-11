Mainz (ots) - Der inzwischen fraktionslose bayerischeLandtagsabgeordnete Günther Felbinger muss sich im März 2018 wegendes Vorwurfs des gewerbsmäßigen Betrugs vor Gericht verantworten. DerSprecher des Landgerichts München I, Florian Gliwitzky, bestätigteheute (9.11.17) auf Anfrage entsprechende Informationen desARD-Politikmagazins "Report Mainz". Das Gericht hat den Angabenzufolge die Anklage in vollem Umfang zur Hauptverhandlung zugelassenund das Hauptverfahren eröffnet. Der Strafprozess gegen das frühereFraktionsmitglied der Freien Wähler (FW) ist danach für März 2018terminiert. Zunächst sind vier Verhandlungstage angesetzt (5., 8.,12. und 15. März 2018) und acht Zeugen geladen. Der Prozess wird vorder 19. Großen Strafkammer des Landgerichts München I mit zweiBerufsrichtern und zwei Schöffen verhandelt.Der Straftatbestand des Betrugs (§ 263 Abs. 1 StGB) siehtGeldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. BeiAnnahme einer gewerbsmäßigen Begehung - wie von derStaatsanwaltschaft angeklagt - kann eine Freiheitstrafe von sechsMonaten bis zu zehn Jahren verhängt werden (§ 263 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1StGB).Die Staatsanwaltschaft wirft dem Parlamentarier gewerbsmäßigenBetrug in fünf Fällen vor. Er soll in den Jahren 2011 bis 2015"lediglich zum Schein geschlossene Verträge" gegenüber dem Landtagabgerechnet haben, "um einen rechtswidrigen finanziellen Vorteil zuerlangen". Nach Ergebnis der Ermittlungen gehe man von einem Schadenvon mehr als 50.000 Euro aus. Einen Scheinvertrag habe Felbingerbereits eingeräumt.Das ARD-Politikmagazin "Report Mainz" hatte den Fall Felbinger imNovember 2015 auf Grundlage belastender Aussagen von Insidern undumfangreicher interner Dokumente aufgedeckt. Der Abgeordnete, der imInterview mit "Report Mainz" wenige Tage zuvor noch seine Unschuldbeteuert hatte, hatte sich daraufhin selbst angezeigt und mehr als60.000 Euro an die Staatskasse zurück überwiesen. Im Zuge derErmittlungen hatte die Staatsanwaltschaft im November 2015 elfWohnungen und Häuser durchsuchen lassen, darunter das PrivatanwesenFelbingers, sein Abgeordnetenappartement und das Bürgerbüro. ImOktober 2016 hatte der Bayerische Landtag schließlich die ImmunitätFelbingers aufgehoben. Damit war der Weg für das Strafverfahren freigeworden. Im März 2017 hatte die Staatsanwaltschaft Anklage wegengewerbsmäßigen Betrugs erhoben. Im Juli 2017 war Felbinger aus derFraktion der Freien Wähler ausgetreten.Zitate gegen Quellenangabe frei. Weitere Informationen aufhttp://x.swr.de/s/rt0 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "ReportMainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell