Bayerischer Fernsehpreis für zwei SWR Dokumentationen im Ersten Autor Stephan Lamby erhält renommierten Fernsehpreis / Verleihung am 18. Mai 2018 in München (FOTO)

Mainz (ots) -Autor Stephan Lamby erhält den Bayerischen Fernsehpreis in derKategorie "Information" für seine Dokumentationen "Das Duell - Merkelgegen Schulz" und "Bimbes - Die schwarzen Kassen des Helmut Kohl"(mit Ko-Autor Egmont R. Koch), die im Auftrag des Südwestrundfunksfür Das Erste produziert worden sind. Die Auszeichnung schließt auchLambys im Auftrag von NDR und RBB gedrehte Dokumentation "Die nervöseRepublik" ein. Der Bayerische Fernsehpreis wird seit 1989 jährlichvon der Bayerischen Staatsregierung für herausragende Leistungen imdeutschen Fernsehen vergeben. Die Verleihung fand am 18. Mai 2018 inMünchen statt.SWR Intendant Peter Boudgoust: "Die beiden Dokumentationen zeigendas große Engagement des Südwestrundfunks in Sachen Recherche,aufklärende Berichterstattung und Information. Stephan Lamby und seinTeam haben herausragende Filme gemacht - der Preis ist mehr alsverdient."Wahlkampf - Ein Höllenritt"Diese Wahl wird schwierig wie keine zuvor seit der deutschenEinheit", hatte Angela Merkel bei Bekanntgabe ihrer erneutenKandidatur für das Amt der Bundeskanzlerin gesagt. Auch Martin Schulzhatte bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur drastische Worte gewählt:"Es geht ein tiefer Riss durch die Gesellschaft, nicht nur in unseremLand." Für die TV-Dokumentation "Das Duell - Merkel gegen Schulz" hatder vielfach preisgekrönte Dokumentarfilmer Stephan Lamby die beidenKontrahenten von Beginn des Wahljahres 2017 an begleitet. Der Filmzeigt eindrucksvoll die unterschiedlichen Stile der beidenSpitzenpolitiker: Merkel, die kühl kalkulierende Strategin, die dieinternationale Bühne für ihren Wahlkampf nutzt. Schulz, der alswortgewandter Herausforderer seine Chance in der Nähe zu den Bürgernsucht. "Das Duell - Merkel gegen Schulz" war am 12. September 2017 imErsten zu sehen. Ein Film von Stephan Lamby (Redaktion: ThomasMichel/SWR in einer Koproduktion mit NDR und RBB).Schwarze Kassen, Flick-Zeit und Helmut Kohls Ehrenwort 2015 sorgteWolfgang Schäuble mit einer Behauptung zu Helmut Kohls Spendenaffärevon 1999/2000 für Aufsehen. In einer SWR/ARD-Dokumentation vonStephan Lamby behauptete Schäuble: "Es gibt keine anonymen Spender.Es gab aus der Zeit von Flick schwarze Kassen." Was hatte es mit demEhrenwort Kohls auf sich? Hatte Helmut Kohl 1999 gelogen, als eröffentlich erklärte, zwischen 1993 und 1998 bis zu zwei Millionen DMvon Spendern entgegen genommen zu haben? War das legendäre"Ehrenwort" des Altkanzlers, "die Namen der Spender nicht zu nennen",erfunden? Eineinhalb Jahre lang recherchierten Stephan Lamby undEgmont R. Koch in Kooperation mit dem "Spiegel". Sie stießen aufentlarvende Dokumente und sprachen mit vielen Zeitzeugen, auch nachHelmut Kohls Tod. Ihre Recherche führte bis in die 60er und 70erJahre zurück, als deutsche Konzerne ein weit verzweigtes, illegalesSpendensystem anlegten - ein System, von dem Helmut Kohl so sehrprofitierte wie kein anderer Politiker. "Bimbes - Die schwarzenKassen des Helmut Kohl" wurde am 4. Dezember 2017 im Erstenausgestrahlt. Ein Film von Stephan Lamby und Egmont R. Koch(Redaktion: Thomas Schneider und Birgitta Weber/SWR).Der Bayerische Fernsehpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und gehörtzu den wichtigsten Auszeichnungen in der deutschen Fernsehlandschaft.Die Filme "Das Duell - Merkel gegen Schulz" und "Bimbes - Dieschwarzen Kassen des Helmut Kohl" sind für akkreditierte Journalistenauf presseportal.SWR.de sichtbar.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell