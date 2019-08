Bayerischer FDP-Fraktionschef fordert Privatisierung von Münchner Flughafen

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zur Co-Finanzierung von Unternehmensgründungen fordert der Chef der bayerischen FDP-Landtagsfraktion, Martin Hagen, von der Staatsregierung den Verkauf wichtiger Landesanteile.



"Meine Idee: Der Freistaat privatisiert den Münchener Flughafen und die Landesbank und verkauft seine Anteile an Eon , um mit dem Geld einen Zukunftsfonds aufzulegen", sagte Hagen dem "Münchner Merkur" (Montag). Der Fonds solle dann neben privaten Investoren bayerischen Start-ups Risikokapital bereitstellen. "So bekäme die Wirtschaft mehr Dynamik." Aus Hagens Sicht gebe es in ganz Deutschland viel zu wenig Risikokapital für Start-ups.

"Wir brauchen einen Gründerboom", betonte Hagen. Auch in Bayern gebe es seit Jahren mehr Unternehmensaufgaben als Neugründungen. "Bei den Start-ups liegen wir nur noch auf Platz vier der Bundesländer. Ich möchte mich damit nicht abfinden."/had/DP/men