Die Bayerische spendet 30.000 Euro an den Behindertensport des TSV 1860 München

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische spendet30.000 Euro an die Behindertensport-Abteilung des TSV 1860 Münchene.V. zur Unterstützung des Aufbaus des Behindertensports. Das Geldsoll in Geräteanschaffungen, Trainingsplätze, Trainerausbildungen undden Ausbau des Sportangebots fließen. Die Summe wird über drei Jahreá 10.000 Euro verteilt.Gesicht und Mitinitiatorin der Behindertensportabteilung ist diedreifache Paralympics-Siegerin Birgit Kober, die in derLeichtathletikabteilung des TSV 1860 München e.V. trainiert."Mit der Gründung der Abteilung für Behindertensport wollen wirunseren Verein auf der einen Seite der Stadt München näher bringen,auf der anderen Seite wollen wir auch soziale Verantwortungübernehmen und Menschen mit Behinderungen eine Heimat geben. Wirfreuen uns sehr, dass die Bayerische auch hier an unserer Seite ist",sagt Peter Cassalette, Präsident des TSV 1860 München e. V."Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Löwen auch außerhalbdes Profisports zu unterstützen", sagt Martin Gräfer, Vorstand derBayerischen. "Der TSV 1860 München fördert traditionellunterschiedlichste Projekte - das verbindet uns. Daher begrüßen wirdie Initiative außerordentlich."Die neu gegründete Behindertensportabteilung wächst stark. Zielist es, weitere Sportler zu gewinnen und den Bereich auszubauen.Blindenfußball und Leichtathletik sind feste Bestandteile desAngebots. Tischtennis und Badminton sind in Planung.Für Sportarten wie beispielsweise Blindenfußball sind spezielleMiethallen nötig. Außerdem müssen Trainerausbildungen finanziert,Trainer engagiert und Geräte angeschafft werden. Eine guteGelegenheit für die Bayerische als Hauptsponsor der Löwen, auch denAmateurbereich des Vereins zu unterstützen. Dabei zählt der TSV 1860München zu den Pionieren des Behindertensports in Bayern und isteiner der ersten Vereine, die auf diesem Gebiet aktiv wurden.