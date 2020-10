Die Bayerische setzt auf IT-Lösung in|sure GovInterface für die Behördenkommunikation

Dortmund (ots) - Die Bayerische hat sich für das Produkt in|sure GovInterface des Softwareunternehmens adesso insurance solutions entschieden. in|sure GovInterface ist innerhalb der Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere die IT-Lösung für die einzelvertragliche Verarbeitung von gesetzlichen Meldungen an Behörden. "Im ersten Schritt möchten wir die mit Riester-Verträgen verbundene Behördenkommunikation auf neue Beine stellen. Darüber hinaus stehen wir als Versicherer vor der Herausforderung, die aktuellen und kommenden Anforderungen der Meldepflichten gegenüber Behörden effizient zu bewältigen. Mit dem Produkt in|sure GovInterface aus dem Hause adesso insurance solutions haben wir die perfekte IT-Lösung gefunden, die alle verfügbaren Daten über jeweils eine Schnittstelle aus den notwendigen Systemen übernimmt, auf Relevanz für die verschiedenen Meldeverfahren prüft, entsprechend aufbereitet und per Datensatz an die Behörde meldet. Damit haben wir nur einen minimalen Anpassungsbedarf an unseren eigenen Systemen bzw. Schnittstellen. Die Software stellt somit die Vollständigkeit der Meldungen sicher und bietet darüber hinaus einen sehr großen Funktionsumfang für alle relevanten Sparten", so Michael Brand, Geschäftsführer der Bayerischen IT GmbH.Honorarfreies Bildmaterial zum Download:Porträt Michael Brand, Geschäftsführer der Bayerischen IT GmbH (https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4927556/Pressemitteilungen/Michael_Brand_GF_die_Bayerische_IT_GmbH_.jpg)Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. www.diebayerische.de (http://www.diebayerische.de)Über adesso insurance solutions GmbHDas Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den deutschsprachigen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standard-Softwareprodukte und bietet daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Alle in|sure-Produkte decken die Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Zur in|sure-Produktfamilie zählen: Partnerverwaltung, Bestandsmanagement sowie Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung für alle Sparten, Produktmodellierung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und IT-Lösungen für den Provisions- sowie In-/Exkassoprozess. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für eine medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. www.adesso-insure.de (http://www.adesso-insure.de)Pressekontakt:Isabell AldagReferentin Marketing und Kommunikationadesso insurance solutions GmbHAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 152 38857669isabell.aldag@adesso-insurance-solutions.deOriginal-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell