Die Bayerische senkt BU-Tarife und setzt vermehrt auf individuelle Betreuung

München (ots) - Die Bayerische hat die Beiträge ihrerBerufsunfähigkeitsversicherung (BU) in vielen Bereichen deutlichgesenkt. Bestimmte Berufsgruppen erhalten durch Neueingruppierung denBU-Schutz nun besonders günstig. Außerdem setzt das Unternehmenentgegen dem Trend zur Digitalisierung und Automatisierung vonProzessen vermehrt auf individuelle Betreuung jedes einzelnen Kundendurch persönliche Berater - und zwar von der Antragsstellung bis zumAbschluss."Die Chancen der Digitalisierung zu nutzen ist wichtig, allerdingsgibt es auch Grenzen, wo es wenig Sinn macht", sagt Martin Gräfer,Vorstand Vertrieb und Service der Versicherungsgruppe die Bayerische."Gerade bei Berufsunfähigkeit, wenn die Not der Kunden am größtenist, sind wir persönlich für die Versicherten da. Das zeichnet unsaus."Von der neuen Tarifgeneration profitieren beispielsweiseMaschinenbau-Ingenieure, Physiotherapeuten, Elektriker,Zahnarzthelfer, Arzthelfer, Versicherungskaufleute, Metallbauer,Produktionsmechaniker und Zahnärzte.Lag etwa der Beitrag eines 30-jährigen Zahnarztes für den Tarif BUProtect in der Variante Prestige mit einer monatlichen Rente in Höhevon 1000 Euro und dem Endalter 67 Jahre früher bei 73,47 Euro mitPflege-Zusatz und 67,96 Euro ohne Pflege-Zusatz, brauchen 30-Jährigedieser Berufsgruppe jetzt nur noch 63,82 Euro mit Pflege-Zusatz und58,36 Euro ohne Pflege-Zusatz zu entrichten. Der Beitrag eines30-jährigen Maschinenbau-Ingenieurs beispielsweise wurde von 63,82Euro mit Pflege-Zusatz auf 53,66 Euro (von 58,36 Euro ohnePflegezusatz auf 48,23 Euro) gesenkt.Möglich wurde die Beitragssenkung durch Änderungen derBerufsklassen. Die Überprüfung der Risikoeinschätzung dieserBerufsgruppen ergab eine Verbesserung des Risikoverlaufs, sodass dieBerufe besser eingestuft werden konnten.Im aktuellen Rating des Analysehauses Morgen & Morgen erhält derBerufsunfähigkeits-Tarif BU Protect Prestige der Bayerischen wiederdie Höchstwertung "ausgezeichnet" mit 5 Sternen. Zudem ergeben dieAnalysen von Franke und Bornberg sowie Softfair die Bewertung"hervorragend". Das unabhängige Assekurata-Expertenteam vergibt beimaktuellen Unternehmensrating ein A+ (sehr gut) an die Neue BayerischeBeamten Lebensversicherung AG und hebt dabei die BU hervor: "Zugleichfinden potenzielle Kunden ein umfangreiches Angebot zur Arbeitskraftbzw. Einkommenssicherung vor. Zentraler Baustein ist dieBerufsunfähigkeitsversicherung "Diagnose X - BU PROTECT". Spezielldie Hochleistungsvariante Prestige weist dabei ein umfassendesLeistungsangebot auf."Allen Bestandskunden bis 45 Jahren, die in den vergangenen fünfJahren eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung in denVarianten Smart, Komfort oder Komfort plus abgeschlossen haben,bietet die Bayerische an, ihren BU-Schutz ohne Gesundheitsprüfung zuerhöhen. Die Aktion läuft bis zum 31. Oktober 2017.Ein Interview mit Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzenderder Bayerischen, zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung ist unterhttps://www.youtube.com/watch?v=3fBmCPCscJ0 zu finden.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben jüngsterneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.defacebook.com/diebayerische, xing.com/company/diebayerischeOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell