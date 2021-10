Die Bayerische ist jetzt auf der Vorsorge-Plattform von XEMPUS vertreten

München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische ist ab sofort als neuer Partner auf der XEMPUS-Beratungsplattform vertreten und für Vermittler mit allen Tarifen und Tarifstufen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) im Rechentool rechenbar.Die Plattform des unabhängiger Technologie- und Serviceanbieters XEMPUS AG hilft dabei, die Digitalisierung der Beratungsprozesse in der bAV einfach umzusetzen. So erleichtert sie dem Versicherungsvertrieb die Beratung bei der bAV und ermöglicht auch eine vollständig papierlose Abwicklung aller Beratungsprozesse."Das Tool des Marktführers XEMPUS ist ein weiterer wichtiger Schritt zu mehr überzeugender Beratungssicherheit und digitaler Beratung ohne Medienbruch. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Unternehmensvorsorgewelt die Bayerische", sagt Ute Thoma, Leiterin Betriebliche Vorsorge Vertrieb.Die Bayerische hat mit der Vollversion auch das Arbeitgeberportal gewählt. Mit diesem können die zukünftigen Arbeitgeberkunden der Vermittler ihre bAV digital verwalten. Zudem gibt es ein Infoportal für Arbeitnehmer, über das die Mitarbeiter der Arbeitgeberkunden verständliche Informationen zur bAV erhalten. Sie ermitteln anonym ihre Rentenlücke und können sich über das bAV-Angebot ihres Arbeitgebers informieren sowie ihre betriebliche Altersversorgung auch digital verwalten."Die Bayerische hat bei der bAV als Innovator und Zukunftsdenker die letzten Jahre gepunktet. Sei es unsere Plusrente oder nachhaltige Pangaea-Lösungen oder unsere Unterstützungskasse. Wir bieten alle Tarife gezillmert und ungezillmert an, ebenso als Honarartarif", erklärt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Jetzt setzen wir durch die Zusammenarbeit mit Xempus wichtige Akzente für eine digitale Beratungsstrecke vom Erstkontakt bis zur digitalen Verwaltung für den Arbeitgeber."Für das laufende Jahr bietet die Bayerische trotz der für 2022 beschlossenen Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent noch eine 100-Prozent-Beitragsgarantie bei der bAV an.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeSabine Bader, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8238,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell