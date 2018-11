Die Bayerische hält Gesamtverzinsung unverändert hoch: bis zu 3,41 Prozent für 2019

München (ots) - Für das Jahr 2019 bietet die Versicherungsgruppedie Bayerische ihren Kunden erneut eine Überschussbeteiligung überBranchen-Niveau: Die laufende Verzinsung der operativenLebensversicherungs-Tochter Neue Bayerische BeamtenLebensversicherung AG (BL) beträgt 2,75 Prozent, zusammen mit demSchlussgewinnanteil sowie der Mindestbeteiligung an denBewertungsreserven bietet das Unternehmen damit eine Gesamtverzinsungvon bis zu 3,41 Prozent. Die Konzernmutter Bayerische BeamtenLebensversicherung a.G., die kein Neugeschäft mehr zeichnet, weistebenfalls eine laufende Verzinsung von 2,75 Prozent und eineGesamtverzinsung von bis zu 3,25 Prozent aus."Die Verzinsung für unsere Kunden liegt im Spitzenfeld allerdeutschen Lebensversicherer - ein Resultat unserer ausgewogenenAnlagestrategie", sagt Dr. Herbert Schneidemann,Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Dank starker Finanzpolsterund dem konsequenten Aufbau der Zinszusatzreserve haben wir bereitVorsorge für die Zukunft getroffen."Die Bilanzstärke und Solidität der Versicherungsgruppe dieBayerische bestätigen aktuelle Ratings: DieLebensversicherungstochter der Bayerischen erhält von den Expertendes "map report" ein "sehr gut" (mm-Rating) im aktuellen KlassikRating deutscher Lebensversicherer. Die Fachleute bewerteten dasAngebot der Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung AG nach denKriterien Bilanz, Service und Transparenz sowie Vertrag.Weiterhin erhält die Versicherungsgruppe vom Analysehaus Morgenund Morgen (M&M) die Wertung "ausgezeichnet" in deren aktuellenBelastungstest. Der M&M Belastungstest beurteilt Versichererhinsichtlich Solvabilität und ihrer Krisenfestigkeit in der Zukunft.Darüber hinaus erteilte die Ratingagentur Assekurata derBayerischen in einem umfangreichen Unternehmensrating im Juli diesesJahres erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut"). Das Rating erhältdie Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG. DieSpitzenauszeichnung "sehr gut" bekommt das Unternehmen auch in denTeilkategorien Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung undWachstum/Attraktivität am Markt.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell