"Die Bayerische" darf ihren Namen wohl behalten (FOTO)

München (ots) -OLG regt Rücknahme der Berufungen im Markenrechtsstreit mit derVersicherungskammer Bayern anIm Rechtsstreit um den Markennamen "die Bayerische" hat dasOberlandesgericht München angedeutet, dass es kein Exklusivrecht aufdie Bezeichnung "Bayerisch" gebe."Damit wäre der für uns völlig überraschend gekommene Angriff derVKB auf unsere erfolgreich eingeführte Marke zurecht abgewehrt", sagtDr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen.Die Versicherungskammer Bayern (VKB), eine Versicherungsanstaltdes öffentlichen Rechts, hatte 2016 beim Landgericht München Klagegegen Unternehmen der Versicherungsgruppe "die Bayerische"eingereicht mit der Argumentation, dass der vor sechs Jahreneingeführte Markenauftritt "die Bayerische" eine unzulässigeSpitzenstellungsbehauptung darstelle und zudem Verwechslungsgefahrbestünde. Das Landgericht München wies die Klage der VKB am 29.August 2017 ab. Daraufhin ging die VKB in Berufung zumOberlandesgericht München."Wir freuen uns darüber, dass es sich nach der Verhandlung vor demOberlandesgericht abzeichnet, dass das Urteil der ersten Instanzbestätigt werden wird", erklärt Schneidemann. "Wir begrüßen eineEinigung, um den unnötigen Rechtsstreit nun endlich abzuschließen.Wir sind bereit, unsere Berufung zurückzuziehen, wenn dadurch dierechtliche Auseinandersetzung endgültig erledigt werden kann."Die Marke mit dem Löwen hat eine lange Tradition: Die Geschichteder "Bayerischen" beginnt bereits 1858 mit der Gründung eines sogenannten Pensions- und Leichenvereins der Königlich bayerischenStaatseisenbahnen. Im Juni 1902 gründete die Generalversammlung desBayerischen Verkehrsvereins eine Pensions- und Sterbekasse, die sichim Jahr darauf mit der "Sterbekasse Bayerischer Staatsdiener"zusammengeschlossen hat. 1972 hat das Unternehmen seinen heutigenNamen, Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., erhalten. Mit derGründung einer Sachversicherungstochter, der Bayerische BeamtenVersicherung AG, entstand 1962 eine leistungsstarkeVersicherungsgruppe, die seitdem als Bayerische BeamtenVersicherungen (BBV) firmierte hatte und seit 2012 unter der Marke"die Bayerische" am Markt agiert.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeJulia Rieger, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell