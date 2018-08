Die Bayerische bündelt Vertrieb in neuer Gesellschaft

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische bündeltihre Vertriebsaktivitäten in einer neuen Tochtergesellschaft namensPro Kunde AG. Aufsichtsratschef der Aktiengesellschaft ist MartinGräfer. Er übernimmt das Amt zusätzlich zu seinen Aufgaben alsVorstand für Vertrieb, Marketing und IT und wird sich künftigvermehrt um strategische Themen kümmern.Das operative Tagesgeschäft der Pro Kunde AG verantworten zweiVorstände: Maximilian Buddecke, in Personalunion Leiter des Partner-und Kooperationsvertriebs der Bayerischen, sowie in Personalunion derLeiter des Exklusivvertriebs, Jürgen Reinhardt. Der 34-jährigeDiplom-Kaufmann Buddecke ist seit 2003 in der Versicherungsbranchetätig und seit 2006 bei der Bayerischen. Jürgen Reinhardt (63) kam1998 zur Bayerischen, 2009 übernahm er die Leitung desExklusivvertriebes. Darüber hinaus ist Jürgen Reinhardt alsGeschäftsführer der Bayerischen Finanzberatungs-und Vermittlungs-GmbHtätig."Mit der neuen Gesellschaft wollen wir uns noch mehr auf dieBedürfnisse des Kunden ausrichten und der hohen Nachfrage gerechtwerden", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Damit stärkenwir unsere Kompetenz als Anbieter von innovativen Produkten undPremium-Services und legen die Basis für einen verstärkten Ausbaudigitaler Angebote und Prozesse - zum Vorteil von Versicherten undVertriebspartnern."Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2018 verliefen in derGruppe erfolgreich: So sprang die SparteBerufsunfähigkeitsversicherung, ein Kernprodukt der Bayerischen, um176 Prozent nach oben (eingereichtes Neugeschäft in Stück imVergleich zum Vorjahreszeitraum), die Fondsversicherungen legten um22 Prozent zu, das Krankenzusatzgeschäft gar um 691 Prozent.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell