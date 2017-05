München (ots) - "Den Menschen in Deutschland und Bayern geht es sogut wie nie zuvor. Wir dürfen uns aber nicht zurücklehnen. Um morgennoch wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir heute das Richtige tun",sagte der Präsident der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V., Alfred Gaffal, bei der Bayerischen Wirtschaftsnacht in denEisbachstudios in München. In Anwesenheit von MinisterpräsidentSeehofer, der meisten Mitglieder des bayerischen Kabinetts und mehrals 400 weiteren Gästen warnte Gaffal davor, Teile der Agenda 2010zurückzudrehen. "Wer beispielsweise das Arbeitslosengeld I für Älterewieder verlängern will, zementiert damit Arbeitslosigkeit", sagteGaffal.Statt über Sozialpolitik und Umverteilung zu diskutieren, strebtdie vbw steuerliche Entlastungen für Bürger und Betriebe an. "DieSteuereinnahmen eilen von Rekord zu Rekord. Die kalte Progressionmuss abgeschafft und der Solidaritätszuschlag muss so schnell wiemöglich gestrichen werden", sagte Gaffal. Die Energiepolitikbezeichnete Gaffal als Desaster. "Die Energiewende bringtZusatzkosten von 500 Milliarden Euro bis 2025 und hat profitableEnergieunternehmen in schweres Fahrwasser gebracht. EnergetischeGebäudesanierung und damit der Klimaschutz kommen nicht voran. Wirbrauchen eine grundsätzliche Systemreform und ein schlüssigesGesamtkonzept."Der vbw Präsident rief die künftige Bundesregierung auf, dieWettbewerbsfähigkeit des Standorts wieder in den Mittelpunkt zustellen. Nach seinen Worten ist es nicht möglich, die Wirtschaft 4.0mit einem Arbeitsrecht 1.0 zu bewältigen. "Wir brauchen ein Updatedes Arbeitsrechts." Der vbw geht es dabei nicht um die Erhöhung desArbeitszeitvolumens, sondern um die flexible Gestaltung derArbeitszeit. "Die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf maximalzehn Stunden ist nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen müssen wir zueiner wochenbezogenen Betrachtung der Arbeitszeit mit einerWochenarbeitszeit von durchschnittlich maximal 48 Stunden kommen,ohne die tarifvertragliche oder arbeitsvertragliche Arbeitszeit zuverlängern", so Gaffal.Gaffal zeigte sich erfreut, dass die Bayerische Staatsregierungdie Handlungsempfehlungen des von der vbw initiierten Zukunftsratsder Bayerischen Wirtschaft als Richtschnur sieht und diedeutschlandweit einmalige Forschungs- und Gründerplattform"Zentrum.Digitalisierung Bayern" etabliert hat. Gaffal lobte auch dieFortschritte beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Bayern, vorallem den Baubeginn der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München. "Alsnächstes muss die 3. Startbahn kommen, um die Leistungsfähigkeit desFlughafens München als internationales Drehkreuz zu erhalten."Fahrverboten in den Innenstädten erteilte Gaffal eine Absage: "Ineiner mobilen Gesellschaft muss sichergestellt sein, mit jedemzugelassenen Fahrzeug jedes Ziel zu erreichen."Pressekontakt:Andreas Ebersperger, 089-551 78-373,andreas.ebersperger@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell