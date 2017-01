Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken schreiben Journalistenpreise 2017 aus / Bis 30. April bewerben

München (ots) - Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbankenfördern auch im Jahr 2017 Qualitätsjournalismus. Sie loben deshalbwieder drei Preise für herausragende publizistische Arbeiten aus.Journalisten können sich bis zum 30. April mit Beiträgen bewerben,die 2016 in Print- oder Online-Medien erschienen sind sowie imFernsehen oder Hörfunk liefen. Vergeben werden die folgendenAuszeichnungen:- Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis zum Thema wirtschaftlicheBildung (8.000 Euro)- Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis zum Thema Verbraucherschutz(8.000 Euro)- Förderpreis für junge Journalisten zum Thema Digitalisierung(4.000 Euro)Bewerben können sich Vertreter von Medienhäusern mit Sitz inBayern, Korrespondenten mit Redaktionsbüros im Freistaat sowie freieJournalisten mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Bayern. Darüber hinauskönnen Verleger, Chefredakteure sowie Ressortleiter Vorschlägeeinreichen.Der Förderpreis wird ausschließlich an Nachwuchsjournalistenvergeben. Als solche gelten Bewerber, die sich zumErscheinungszeitpunkt der eingereichten Arbeit in einerjournalistischen Ausbildung (Volontariat, Journalistenschule,Universität) befunden haben. Außerdem können Jungredakteure mit demNachwuchspreis ausgezeichnet werden, wenn das Ende ihrerjournalistischen Ausbildung noch nicht länger als zwei Jahrezurückliegt.Die Teilnehmer können ihre Unterlagen unterhttps://www.gv-bayern.de/journalistenpreise elektronisch einreichen.Hier finden sich auch zusätzliche Informationen zuBewerbungsmodalitäten und Preisen. Die Bewerbungen werden von einerExperten-Jury gesichtet und bewertet. Die Bekanntgabe der Preisträgererfolgt am 13. Oktober im Literaturhaus München.Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.278 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen260 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.018 ländliche undgewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 52.000 Beschäftigten und2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 31.12.2016)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherGenossenschaftsverband Bayern e. V.Türkenstraße 22-24, 80333 MünchenTel. 089 / 2868 - 3402Fax. 089 / 2868 - 3405presse@gv-bayern.dewww.gv-bayern.de/presseOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell