Die Bayerische: Rekordwachstum im Jubiläums-Geschäftsjahr 2018 - Zinszusatzreserve ausfinanziert

München (ots) - Die Bayerische schließt ihr Geschäftsjahr 2018 mitdeutlichem Wachstum ab: Nach den vorläufigen Zahlen - vorbehaltlichdes finalen Bilanzabschlusses - steigen die Brutto-Beitragseinnahmender Versicherungsgruppe im Jahr des 160-jährigen Bestehens auf rund501 Millionen Euro (Vorjahr 438 Millionen Euro) - ein Plus von über14 Prozent.Dabei verbesserte sich besonders die operativeLebensversicherungs-Tochter Neue Bayerische BeamtenLebensversicherung AG bei den Beitragseinnahmen um rund 26 Prozent.Im eingereichten Neugeschäft Leben lag der Zuwachs bei 96 Prozent,bei Biometrie sogar bei 200 Prozent. Auch Pangaea Life, die neuenachhaltige Marke der Bayerischen, entwickelte sich sehr gut.Die Komposit-Tochter Bayerische Beamten Versicherung AG schafftebei den gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen ein Plus von über 12Prozent auf rund 135 Millionen Euro. Im Neugeschäft kam dieZahnzusatzversicherung auf einen Zuwachs von 336 Prozent. DieGebäudeversicherungen legten um 70 Prozent zu."Es war das beste Geschäftsjahr in unserer 160-jährigenFirmengeschichte, es unterstreicht, dass unsere innovativen Produkteam Markt hervorragend angenommen werden", sagt Dr. HerbertSchneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe. "Wirhaben überdies die Aufstockung der Zinszusatzreserve unsererKonzernmutter abgeschlossen und erwarten hier künftig keineBelastungen mehr."Für das Jahr 2019 bietet die Versicherungsgruppe die Bayerischeihren Kunden erneut eine Überschussbeteiligung über Branchen-Niveau:Die laufende Verzinsung der operativen Lebensversicherungs-TochterNeue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (BL) beträgt 2,75Prozent, zusammen mit dem Schlussgewinnanteil sowie derMindestbeteiligung an den Bewertungsreserven bietet das Unternehmendamit eine Gesamtverzinsung von bis zu 3,41 Prozent.Darüber hinaus erteilte die Ratingagentur Assekurata derBayerischen in einem umfangreichen Unternehmensrating im Juli diesesJahres erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut"). Das Rating erhältdie Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG. DieSpitzenauszeichnung "sehr gut" bekommt das Unternehmen auch in denTeilkategorien Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung undWachstum/Attraktivität am Markt.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell