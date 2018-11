Die Bayerische: Nachhaltige Versicherung Pangaea Life erzielt bereits im ersten Jahr 4,01 Prozent Rendite (FOTO)

München (ots) -Pangaea Life, die nachhaltige Versicherung der Bayerischen, kannbereits im ersten Jahr eine erfolgreiche Bilanz vorweisen: Trotz derüblichen Zusatzkosten am Anfang für die Auflage des eigenenAnlagefonds brachten die Investments in Erneuerbare Energien bereitsim ersten Geschäftsjahr eine Rendite von 4,01 Prozent.Die Anlagen managt die Hamburger Investmentgesellschaft AquilaCapital. Die vier bislang erworbenen Energieinfrastruktur-Projekterepräsentieren eine installierte Gesamtleistung von knapp 600.000Megawattstunden pro Jahr. Durch eine unmittelbar bevorstehende fünfteBeteiligung wird diese Zahl auf über 910.000 Megawattstunden pro Jahrsteigen. Die daraus resultierende CO2-Einsparung von mehr als 170.000Tonnen entspricht dem jährlichen Ausstoß von über 100.000 Pkw.Bei den Projekten handelt es sich um je einen Windpark in Dänemarkund Norwegen sowie zwei Photovoltaik-Projekte in Portugal. Die kurzvor Geschäftsabschluss stehende fünfte Investition betrifft einInvestment an einem Wasserkraft-Portfolio auf der iberischenHalbinsel, weitere Objekte sind in der Prüfungsphase."Wir sind sehr zufrieden mit der erfolgreichen Zusammenarbeit mitAquila Capital und wollen das gemeinsame Engagement weiterstrategisch ausbauen", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen."Der bisherige Track Record ist beeindruckend und doppelt nachhaltig- sowohl finanziell als auch ökologisch."Roman Rosslenbroich, Geschäftsführer und Mitgründer von AquilaCapital, sagt: "Die Zahlen sprechen für sich. Auch in Zeiten vonNiedrigzinsen beweist unsere Kooperation im Bereich ErneuerbarerEnergien eindrucksvoll, dass nachhaltige und umweltbewusste Anlagenund eine attraktive und stabile Rendite machbar sind."Pangaea Life ist eine neue Marke der Versicherungsgruppe dieBayerische, die im Herbst 2017 an den Start ging. DasVersicherungsportfolio wird stufenweise ausgebaut und umfasst diebetriebliche Altersvorsorge, Lösungen für private Hausrat- undHaftpflichtversicherungen sowie eine eigenständige Produktlinie zurVersicherung von Elektrofahrzeugen. Im Mittelpunkt steht jedoch dieInvestment-Rente, eine fondsgebundene Rentenversicherung, die aufeinem eigens von der Bayerischen entwickelten Pangaea Life Fondsbasiert.Die alternativen Investments des Fonds erfolgen ausschließlich inregenerative Energieformen zum Klimaschutz, wie Windparks,Solaranlagen, Wasserkraft, Waldwirtschaft oder Energiespeicher.Transparente Negativkriterien der Kapitalanlagen sorgen dafür, dassnicht beispielsweise in Atomenergie, grüne Gentechnik oder Raubbauinvestiert wird und das Verbot von Kinderarbeit und Korruptioneingehalten wird.Das Unternehmen agiert als Produktschmiede- und Vertriebsplattformund arbeitet als eigenständige Tochter der Bayerischen.Geschäftsführer der Pangaea Life GmbH ist Uwe Mahrt. Pangaea Lifeleitet sich ab vom Namen des Urkontinents.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell