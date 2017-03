Bayerische Motoren Werke: BlackRock unter 3 Prozent am Kapital!

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der Bayerische Motoren Werke AG (BMW) mit Wirkung zum 13. März 2017 auf 2,93 Prozent des gezeichneten Kapitals verringert. Zuletzt war der weltgrößte Vermögensverwalter noch mit 3,04 Prozent am Kapital beteiligt. Die Instrumente wurden jedoch auf 0,33 (0,22) Prozent erhöht, der Stimmrechtsanteil stieg so geringfügig auf 3,26 (3,25) Prozent. Damit rangiert BlackRock als größter institutioneller Aktionär hinter den Geschwistern Quandt/Klatten. So hält Stefan Norbert Quandt laut der letzten Stimmrechtsmeldung 17,64 Prozent über die Aqton SE. Seine Schwester Susanne Hanna Ursula Klatten ist laut einer Stimmrechtsmitteilung vom 22. September 2016 über eine Beteiligungsgesellschaft mit 12,75 Prozent beteiligt. Johanna Quandt hinterließ Beiden zudem jeweils die Hälfte ihrer Anteile in Höhe von 100.846.796 Aktien (16,75 Prozent). Der Festbesitz beträgt nach Angaben von BMW zurzeit 46,8 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 14,20 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Bayerische Motoren Werke. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,34 Prozentpunkte verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.