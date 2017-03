Bayerische Motoren Werke: BlackRock kauft zu!

Die BlackRock, Inc. hat ihre Anteile am Kapital der Bayerische Motoren Werke AG (BMW) wieder vergrößert. Mit Wirkung zum 17. März 2017 hält der Vermögensverwalter insgesamt 18.358.350 Aktien bzw. 3,05 Prozent des BMW-Kapitals in seinem Besitz. Zuvor war BlackRock mit 2,93 Prozent am Kapital beteiligt gewesen. Der über Finanzinstrumente gehaltene zusätzliche Anteil fiel dagegen von 0,33 Prozent auf 0,23 Prozent. Mit dem leicht erhöhten Stimmrechtsanteil von 3,28 (3,26) Prozent ist BlackRock weiterhin auf Platz zwei in der Aktionärsliste hinter den Geschwistern Quandt/Klatten. So hält Stefan Norbert Quandt laut der letzten Stimmrechtsmeldung 17,64 Prozent über die Aqton SE. Seine Schwester Susanne Hanna Ursula Klatten ist laut einer Stimmrechtsmitteilung vom 22. September 2016 über eine Beteiligungsgesellschaft mit 12,75 Prozent beteiligt. Johanna Quandt hinterließ Beiden zudem jeweils die Hälfte ihrer Anteile in Höhe von 100.846.796 Aktien (16,75 Prozent). Der Festbesitz beträgt nach Angaben von BMW zurzeit 46,8 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Bayerische Motoren Werke AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

6,42

PI Global Value Fund

5,43

Multicooperation – SWISS & GLOBAL AM DEUTSCHE AKTIEN

5,38



Ein Beitrag von Michael Garth.