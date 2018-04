München (ots) - Der BKK Landesverband Bayern begrüßt dieGesetzesinitiative des Bundesgesundheitsministers, die Versichertenbei ihren Beitragszahlungen zu entlasten, Manipulationsmöglichkeitenbei Saisonarbeitern einzuschränken und einen Überforderungsschutz fürkleine Kassen einzubauen. Sigrid König, Vorständin des BKKLandesverbandes Bayern, sieht jedoch weiter dringenden Reformbedarfbeim morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA),damit dieser Schuh eine tragfähige Sohle bekommt: "DasGKV-Versichertenentlastungsgesetz verbessert die Symptome, lässt dieUrsachen eines schrägen Kassenwettbewerbs aber weiterhin außen vor.Die extremen Überschüsse einzelner Krankenkassen sind das Ergebniseines nicht wettbewerbsneutral funktionierenden Morbi-RSA."Eine Folge davon sind auch sehr unterschiedliche Zusatzbeiträge.Denn selbst wenn die Parität wieder eingeführt wird, müssenVersicherte von Kassen, die im Morbi-RSA benachteiligt werden, mehrZusatzbeiträge zahlen, als für die Versorgung notwendig ist. Jederzusätzlich von einer Versichertengemeinschaft erhobene Eurosubventioniert dadurch auch Krankenkassen mit bester Vermögenslageund geringerem Zusatzbeitrag.Sigrid König: "Die Überschüsse, mit denen einzelne Krankenkassenihre Rücklagen übererfüllen und die sie jetzt per Gesetz an ihreVersicherten auszahlen sollen, sind quasi Fremdgelder, weil sie vonden Kassen jener Versichertengemeinschaften stammen, die im Morbi-RSAseit Jahren benachteiligt werden."Die Baustellen im Morbi-RSA sind zahlreich und gutachterlichbekannt. Trotz der Verbesserungen im GKV-Versichertenstärkungsgesetzist die Manipulationsanfälligkeit, zum Beispiel durch Arztbesuche vonKassenmitarbeitern, weiter gegeben. Sigrid König: "Mit der Anzahl derDiagnosen steigt auch die Manipulationsanfälligkeit. Wir brauchenmanipulationssichere Vorgaben und wir müssen die Zahl der Diagnoseneinschränken, statt sie über ein Vollmodell auszuweiten."Dabei spielt die Auswahl der im Finanzausgleichberücksichtigungsfähigen Krankheiten eine große Rolle. Denn derMorbi-RSA berücksichtigt überproportional die großenVolkskrankheiten, die im Kodierungsprozess erhebliche Spielräumeermöglichen. Sigrid König weiter: "Nur eindeutig diagnostizierbareKrankheiten gehören in den Morbi-RSA."Auch bei den Finanzzuweisungen für teure Akutfälle undkostenintensive, aber seltene Erkrankungen sieht die bayerischeBKK-Chefin Reformbedarf. "Ein Schutz vor Überforderung heißt auch,die Kassen als einzelne Solidargemeinschaften bei besonders teurenLeistungsfällen zu schützen."Eine weitere Baustelle des Morbi-RSA besteht bei den Zuweisungenfür das Krankengeld. Dieses orientiert sich zu sehr an derKrankheitsgeschichte des Versicherten und zu wenig an dessentatsächlichem Einkommen. Dabei stellt das Einkommen des Versichertendie einzig relevante Basis für einen Krankengeldanspruch dar. Auchder Morbiditätsbezug bei der Berücksichtigung von Verwaltungskostenbleibt schräg. Denn Verwaltungskosten sind spiegelbildlich zurEffizienz einer Kasse und hängen nicht von der Morbidität derVersicherten ab. Schließlich stellten verschiedene Gutachter auchVerzerrungen bei den Zuweisungen für Erwerbsminderungsrentner imFinanzausgleich fest. Ein weiteres Feld im Morbi-RSA, dasreformbedürftig bleibt.Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft desöffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen undihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK LandesverbandBayern 16 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit rund 3,1 MillionenVersicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben knapp 2,4 MillionenMenschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind.Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einenGKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.www.bkk-bayern.deTwitter: presse@BKKLVBayernAnsprechpartnerin:Manuela OsterlohPressesprecherinKommunikationTel.: +49 89 74579-421| Fax: +49 89 74579-55421E-Mail: osterloh@bkk-lv-bayern.de | www.bkk-bayern.deE-Mail: presse@bkk-lv-bayern.deBKK Landesverband Bayern | Züricher Str. 25 | 81476 MünchenKörperschaft des öffentlichen Rechts | Vorständin: Sigrid KönigOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell