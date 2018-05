München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. und die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbmhaben ihren Ehrenpräsidenten Prof. Randolf Rodenstock zu seinem 70.Geburtstag mit einem Festempfang geehrt. Rund 200 Gäste kamen insMünchner Literaturhaus, um den langjährigen Verbandspräsidenten zuwürdigen. Als Festredner sprach der Bundesvorsitzende der FDP,Christian Lindner. Unter den Gästen waren zahlreiche Persönlichkeitenaus Politik und Wirtschaft.Alfred Gaffal, Präsident von bayme vbm und vbw, würdigteRodenstock in seiner Laudatio als weitsichtigen und strategischenKopf. "Randolf Rodenstock hat immer wieder eindrucksvoll gezeigt, wiewichtig es gerade für einen Wirtschaftslenker ist, kritisches Denken,Neugier auf die Zukunft und soziale Verantwortung in einer Person zuvereinen. Diese drei 'Zutaten' sind das Rezept seinerGlaubwürdigkeit. Er hat die Verbände nachhaltig geprägt", sagteGaffal.Rodenstocks Credo, "Glauben durch Wissen zu ersetzen",kennzeichnete seine Tätigkeit an der Spitze der bayerischenArbeitgeberverbände. Er war 13 Jahre Präsident der vbw, 15 JahrePräsident des vbm und Gründer sowie erster Präsident von bayme, demMetall-Arbeitgeberverband für Unternehmen ohne Tarifbindung. Nach wievor setzt er sich intensiv für die Themen soziale Marktwirtschaft undZukunft der Arbeit ein, unter anderem als Vorstandsvorsitzender desThink Tanks "Roman Herzog Institut".Pressekontakt:Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203, E-Mail:dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell