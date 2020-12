Bayer – zurück im Tal der Tränen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Das dürfte den Anlegern der Aktie der Bayer AG gar nicht gefallen, was man hier momentan erleben muss. Anstatt das Kursziel von 50 Euro zu überschreiten, entfernt man sich wieder davon. So hatte man sich das ganz und gar nicht vorgestellt und dürfte sich so langsam ernsthafte Sorgen um seine Investitionen machen. Hat man als Anleger hier zu hoch gepokert?

Ausgelöst wurde dieser Negativtrend durch die Verkündung des Dax-Konzerns, dass man ein großes Aktienpaket des US-Tiermedizinspezialisten Elanco verkauft hat, um frisches Geld zu generieren. Die Anleger verstehen dieses Handeln wohl als Schwäche und distanzieren sich von der Bayer AG. Schlussendlich also ein Vorgehen, was schlechte Stimmung sowohl im Konzern als auch bei den Anlegern hervorruft.

Zudem hat Bayer angekündigt, dass auch in naher Zukunft nochmal ein solcher Deal über die Bühne gehen könnte. Bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen aus Leverkusen damit wieder auf die richtige Bahn kommt! Denn sonst kann es weiter runter gehen wie schon heute, mit einem Minus von 1,03 Prozent und dazu 0,50 Euro! Der Kurswert beträgt nur noch 48,20 Euro und bricht quasi zusammen!

