Bayer zündet den Turbo – dank BioNTech!

Was geht denn hier ab? Der ganze Aktienmarkt wirkt wie beflügelt, denn BioNTech hat gestern für die ultimative Hoffnung gesorgt. Das reißt auch andere Aktien mit in die Höhe, denn die Stimmung am Aktienmarkt ist nun wie schon lange nicht mehr. Darauf haben die Firmen gehofft, aber auch alle Anleger! Denn die Gewinne schießen in die Höhe und es ist eine Stimmung ausgebrochen wie zuletzt vor der Krise!

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen hat heute definitiv einen richtig guten Tag erwischt! Man kann mit dem Hype durch die Fortschritte in der Impfstoffentwicklung mitgehen und ordentlich Renditen aus dieser Aktie herausziehen. Aktuell sieht es so aus, dass die Aktie bald die 50-Euro-Hürde überspringen wird und daraufhin noch weiter nach oben schauen kann.

Was für ein Erfolg für diese Aktie also am heutigen Dienstag. Wie viel kann man als Anleger hier noch erwarten? In der Pharmaindustrie ist eigentlich immer eine Menge zu holen, Bayer wirkt sehr krisenfest. Im Rahmen der aktuellen, sehr positiven Entwicklungen hat sich die Aktie um 2,75 Prozent in den Himmel gestreckt und kann somit 1,27 Euro zulegen. Der neue Kurswert beträgt nun 47,45 Euro!

