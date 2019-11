Bayer: Ein wichtiger Kampf!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO verursachen Taeniasis und Neurozystizerkose, Infektionen in Verbindung mit dem Schweinebandwurm, weltweit mehr als 28.000 Todesfälle pro Jahr. Die so genannte Krankheitslast betrage, gemessen in so genannten DALYs (Disability-Adjusted Life Years), der Verlust eines gesunden Lebensjahres also, 2,79 Millionen Jahre, wie Bayer mitteilt. Für den Chemie- und Pharmakonzern ein Anlass, sich in diesem Feld zu engagieren.

Vernachlässigte Tropenkrankheiten

