Bayer verwässert seine Aktien!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Peter Niedermeyer, dass Bayer eine Kapitalerhöhung durchführen möchte. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Bei der von Bayer durchgeführten Kapitalerhöhung sollen etwa 6 Mrd. Euro brutto an Emissionserlösen zusammenkommen. Die Entwicklung! Das für die Übernahme von Monsanto benötigte Kapital wird die Zahl der Bayer-Aktien, die per 31.12.2017 bei 826,95 Mio. Stück lagen, vermehren, also verwässern. Dabei ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.