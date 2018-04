Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Bayer verkauft weitere Geschäfte an BASF .



Im Rahmen der geplanten Übernahme des US-Chemieriesen Monsanto sollen weitere Digital-Farming-Aktivitäten sowie bestimmte Saatgutbehandlungsmittel im Wert von 1,7 Milliarden Euro an den Chemiekonzern in Ludwigshafen veräußert werden, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte.

"Damit erfüllen wir entsprechende Zusagen, die wir gegenüber der Europäischen Kommission und anderen Regulierungsbehörden gemacht haben, um einen erfolgreichen Abschluss der Monsanto-Transaktion zu ermöglichen", teilte Bayer-Chef Werner Baumann mit.

Bereits in einem ersten Paket hatte Bayer einen Vertrag zum Verkauf bestimmter Crop-Science-Geschäfte mit BASF unterzeichnet. Damaliger Verkaufspreis: 5,9 Milliarden Euro. Bei beiden Deals steht noch die Zustimmung der Kartellbehörden aus./maa/DP/he